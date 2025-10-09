Zárate: Independiente se afianza como único líder del Clausura ABZC tras vencer a Defensores Unidos

jueves 09 de octubre de 2025
    Zarate: El Rojo ganó 81-78 a Defensores Unidos y lidera el Clausura de la ABZC con récord 5-1. Gomes, Dovale, Toranzo y Marrone fueron las figuras del partido.

    9 de octubre de 2025 - 14:10
    Zarate: Independiente se afianza como único líder del Clausura ABZC tras vencer a Defensores Unidos

    Independiente ganó un partidazo y se consolida como único puntero del Torneo Clausura ABZC: Independiente de Zárate logró una victoria clave para afirmarse como único líder del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC).

    En un partido electrizante, el Rojo se impuso 81-78 como local frente a Defensores Unidos, en el inicio de la segunda rueda del Nivel A.

    El equipo

    El equipo dirigido por Juan Manuel Cuenca contó con actuaciones destacadas en ofensiva. Gonzalo Gomes fue el goleador del conjunto zarateño con 16 puntos, mientras que lo acompañaron Facundo Dovale (13), Lautaro Toranzo (11) y Franco Marrone (11).

    Partido parejo y liderazgos ofensivos

    A pesar del gran esfuerzo de Defensores Unidos, con un tridente ofensivo muy efectivo –Julián Pinto (19 puntos), Ayrton Cáceres (18) y Carlos Garín Palacios (17)–, no pudieron quedarse con el triunfo ante el sólido cierre de Independiente.

    Con esta victoria, Independiente quedó con récord de 5-1, en lo más alto de la tabla. Le siguen de cerca Ciudad de Campana y Náutico Zárate, ambos con 4-2. Más abajo se ubican Campana Boat Club (3-3), Náutico San Pedro (2-4)y Defensores Unidos, que aún no logró ganar y se mantiene en el fondo de la tabla con 0-6.

    El clausura

    El Clausura de la ABZC promete definiciones ajustadas en las próximas jornadas, pero por ahora, el Rojo se ilusiona con mantener su liderazgo y pelear por el título.

