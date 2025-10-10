Boxeo: El zarateño Máximo Fernández vs Gabriel Ortiz: gran noche amateur en Lanús

Este sábado, el boxeador zarateño Máximo Fernández enfrentará al ex campeón Gabriel Ortiz en la Fábrica del Box de Lanús . El combate será el principal atractivo de una velada que combinará exhibiciones de jóvenes talentos con duelos competitivos entre figuras destacadas del circuito amateur de Buenos Aires

El evento, organizado por referentes del pugilismo regional, convoca a figuras emergentes y deportistas consagrados, consolidando a Lanús como un polo deportivo del boxeo amateur. El plato fuerte será el combate entre Máximo Fernández , representante de Zárate con trayectoria olímpica, y Gabriel Ortiz , reconocido ex campeón de la misma división.

Fernández llega invicto y con amplio respaldo técnico, buscando seguir escalando en el ranking y consolidar su lugar como uno de los grandes proyectos del boxeo nacional. La pelea promete una alta exigencia táctica, ritmo intenso y dominio técnico por parte de ambos pugilistas.

La jornada también incluirá exhibiciones de jóvenes boxeadores locales formados por el entrenador Cristian Sánchez , figura central en la formación de promesas del conurbano bonaerense. Estas exhibiciones permiten observar el trabajo en categorías formativas y reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina.

Por otro lado, se destaca la preparación del púgil Nicolás Chauma, que afina detalles para disputar el título bonaerense en la categoría de 52 kg el próximo 18 de octubre en O’Brien. Su presentación es esperada por la afición que sigue de cerca su evolución.

Una cita clave para el boxeo amateur

La velada del sábado en Lanús no solo ofrece combates de nivel, sino que representa un espacio fundamental para el desarrollo y visibilidad del boxeo amateur en Argentina. Con atletas provenientes de distintos puntos del país, el evento refuerza la importancia de sostener estos espacios competitivos y formativos en simultáneo.