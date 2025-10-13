El fiscal Pertierra explicó el avance de la investigación por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua

El fiscal Fernando Pertierra encabeza la instrucción judicial por la explosión en el Instituto Comercial Rancagua que todavía no tiene personas procesadas.

El fiscal Fernando Pertierra , titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que detalló el avance de la investigación por la explosión ocurrida durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, hecho que provocó lesiones de gravedad a una niña de 10 años —que continúa internada en el Hospital Garrahan— y heridas en el rostro y la mano a una mujer que debió ser trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás, además de otras catorce personas atendidas por lesiones leves.

Evolución médica estable dentro de un cuadro crítico de la niña lesionada por la explosión en Rancagua

Avanza la investigación por la explosión en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua

Pertierra aclaró que, hasta el momento, no hay personas procesadas ni imputadas en el expediente penal y que la fiscalía avanza en tres líneas paralelas de investigación: la recolección de pruebas periciales, la recopilación de normativa aplicable a este tipo de actividades escolares y el acompañamiento a las víctimas y sus familias.

“Desde el primer momento dispusimos todas las medidas de prueba necesarias: pericias, recolección de rastros, toma de testimonios y relevamiento de la escena del hecho. La prioridad es determinar qué ocurrió y por qué”, explicó el fiscal.

Según detalló, la investigación busca establecer las condiciones en que se desarrolló la experiencia escolar en la que se produjo la explosión, que formaba parte de una demostración sobre la erupción de un volcán realizada en presencia de alumnos, docentes y familiares.

En ese marco, el Ministerio Público requirió informes al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) y al Colegio de Químicos, para conocer qué reglamentaciones y protocolos de seguridad se aplican a la manipulación de los materiales y sustancias utilizadas en ferias de ciencias.

“Estamos requiriendo la información normativa y la reglamentación que resulta aplicable a este tipo de eventos. Por eso nos comunicamos con la Dirección General de Escuelas y con el Colegio de Químicos de la provincia, que deben brindarnos toda la normativa, decretos y leyes vinculadas con actividades de estas características”, precisó Pertierra.

El fiscal señaló que una vez reunida toda esa información, junto con los resultados de las pericias científicas y los informes médicos de las víctimas, se evaluará la eventual responsabilidad penal de las personas que intervinieron en la organización del evento.

“Cuando tengamos la prueba reunida y la información normativa completa, analizaremos en profundidad y con tranquilidad la cadena de responsabilidades. No queremos apresurarnos: se trata de un hecho muy grave y debemos actuar con prudencia”, indicó.

Sin imputaciones y con prudencia

Consultado sobre la existencia de imputaciones o medidas restrictivas en esta etapa, Pertierra fue claro: “No hemos tomado ninguna decisión de ese tipo todavía. La prudencia con la que venimos incorporando las pruebas necesarias para determinar responsabilidades es lo que explica que aún no haya personas imputadas ni procesadas”, sostuvo.

“Internamente uno puede ensayar hipótesis, pero formalizar una acusación requiere una resolución fundada y toda la prueba reunida”, añadió. El fiscal explicó que la intervención judicial se inició de oficio, debido a la magnitud del hecho y la repercusión pública que generó. “El episodio trascendió de manera importante y conmocionó a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Por eso entendimos que correspondía brindar información oficial”, afirmó.

Pericias y trabajo en el lugar

Pertierra confirmó que el establecimiento fue preservado durante los primeros días posteriores a la explosión para permitir el trabajo de los especialistas en explosivos y de la Policía Científica, aunque la clausura fue levantada una vez finalizadas las pericias, a fin de permitir la reanudación de las actividades escolares.

“Nos presentamos con personal de la fiscalía, realizamos un relevamiento completo de la escena y entrevistamos a los directivos. Una vez finalizada la tarea de los peritos, se levantó la clausura para que el alumnado pudiera retomar las clases”, indicó.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que detalló el avance de la investigación por la explosión ocurrida durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, hecho que provocó lesiones de gravedad a una niña de 10 años —que continúa internada en el Hospital Garrahan— y heridas en el rostro y la mano a una mujer que debió ser trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás, además de otras catorce personas atendidas por lesiones leves. Por Alfonso Godoy Nota completa en www.laopinionline.ar #policial #rancagua #volcan #explocion" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Contención a las víctimas

El titular de la UFI 1 destacó el trabajo del Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público, que interviene en el acompañamiento psicológico y social de los alumnos y familias afectadas.

“Desde el primer momento dimos intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, que cuenta con psicólogos y asistentes sociales. Nos comunicamos con todas las víctimas, incluso con las menores, para que pudieran brindar su versión de los hechos y recibir contención”, señaló.

La niña de 10 años herida de gravedad continúa internada en el Hospital Garrahan, donde recibe atención especializada. Su estado sigue siendo motivo de seguimiento por parte del equipo judicial y sanitario.

Espera por los informes técnicos

Pertierra subrayó que la causa penal está en etapa de recolección de pruebas y que el rumbo de la instrucción dependerá de los informes que lleguen desde los organismos competentes.

“El resultado de las pericias y la información que nos deben brindar las entidades es lo que determinará el sentido que tomará la causa”, afirmó.

En cuanto a las declaraciones públicas de algunas instituciones profesionales, el fiscal prefirió no emitir juicios de valor.

“La mesura y la prudencia son las que guían nuestro trabajo. No corresponde hacer valoraciones sobre lo que otros expresen públicamente; sería imprudente hacerlo a tan pocos días del hecho”, dijo.

Pertierra destacó también la colaboración de la comunidad educativa del Instituto Comercial Rancagua durante las primeras diligencias.

“Hubo buena predisposición de todos: docentes, directivos, padres y alumnos. Todos lamentaron profundamente lo ocurrido y colaboraron desde el primer momento”, concluyó.