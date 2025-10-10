viernes 10 de octubre de 2025
    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental

    La concejal Alejandra Berni pidió al Ejecutivo Municipal un plan concreto en salud mental y denunció la falta de estrategias públicas en Zárate.

    10 de octubre de 2025 - 11:30
    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    LAOPINION

    La concejal de Zárate, Alejandra Berni, reclamó al Ejecutivo Municipal información detallada sobre las políticas y recursos destinados a salud mental. Asegura que desde marzo vienen solicitando definiciones concretas en el Concejo Deliberante, sin obtener hasta ahora una respuesta satisfactoria sobre el abordaje institucional de esta problemática creciente.

    Berni exige respuestas concretas del Ejecutivo

    Durante una intervención en el Concejo Deliberante, la edil expresó su inquietud por la ausencia de un plan integral en salud mental a nivel municipal. “Desde marzo venimos insistiendo en este tema y no tenemos claridad sobre qué se está haciendo ni con qué recursos”, afirmó.

    Berni enfatizó que la salud mental “es una problemática que afecta directamente a familias de nuestra ciudad” y que requiere una planificación seria, articulada y sostenida en el tiempo. Además, advirtió que el distrito está construyendo su presente “sobre bases frágiles” si no se prioriza esta agenda social.

    La salud mental como política pública urgente

    Para la concejal, la demanda no es partidaria ni coyuntural, sino un llamado a fortalecer políticas públicas sostenibles:

    “La salud mental no puede seguir siendo un tema postergado. Es fundamental que el Estado local dé respuestas concretas y que deje de mirar para otro lado”, sentenció.

    Berni también pidió un mayor compromiso institucional: articulación con hospitales, campañas de concientización, recursos para equipos profesionales y abordaje intersectorial.

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental

