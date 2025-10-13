San Nicolás: cuatro detenidos con drogas en un operativo sobre la Ruta Nacional 9

Cuatro detenidos en Ruta 9 con estupefacientes a la altura de San Nicolás. LaOpinion

Cuatro hombres fueron aprehendidos este domingo durante un operativo de seguridad y saturación realizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 231, cuando personal del Destacamento Vial San Nicolás, a cargo del subinspector Martín Bárbara, detectó que transportaban diversas sustancias estupefacientes en el interior de un vehículo.

El procedimiento, efectuado en el marco del programa “Escudo Bonaerense”, tuvo lugar cuando los agentes interceptaron un Honda Civic gris oscuro, conducido por un hombre de 27 años, acompañado por otros tres ocupantes de 24, 28 y 34 años.

Al identificar, descubren los estupefacientes en el vehículo Durante la identificación, los efectivos notaron un fuerte olor similar al de la marihuana. Al ser consultados, los ocupantes admitieron llevar drogas sin precisar su ubicación ni propiedad. En presencia de testigos, se procedió a la requisa del vehículo y cacheo preventivo, hallando una gran variedad de sustancias ilegales.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron: hongos alucinógenos, pastillas de éxtasis con inscripción “FAMOUS”, gomitas impregnadas con ácido, cristal, anfetaminas, marihuana y cocaína, además de un picador con restos de marihuana y un cigarrillo semicombustionado.

El detalle del secuestro incluye: 1,3 gramos de marihuana, 5,4 gramos de cristal, 3,3 gramos de anfetamina, 19 pastillas de éxtasis, 24 gomitas con ácido, 4 hongos alucinógenos y 0,4 gramos de cocaína. Por disposición del fiscal interviniente, se inició una causa por infracción a la Ley 23.737 (tenencia simple de estupefacientes). Tras cumplirse las diligencias judiciales de rigor, los aprehendidos recuperaron la libertad, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás.

