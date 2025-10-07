martes 07 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Berni rechazó el decreto 695/2025 que habilita vender parte de NASA y advirtió sobre los riesgos para la soberanía, el empleo y la seguridad energética.

    7 de octubre de 2025 - 10:36
    Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoléctrica Argentina

    Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoléctrica Argentina

    LAOPINION

    La concejal se pronunció en contra del decreto 695/2025 que habilita la venta parcial de NASA, advirtiendo riesgos para la soberanía energética, la seguridad nacional y el futuro laboral de miles de familias vinculadas a las centrales nucleares de Zárate y Córdoba.

    Lee además
    Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

    Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital
    En la ciudad de Zárate Gendarmería participo del 43 Ejercicio del Plan de Emergencia de Atucha

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

    La concejal Alejandra Berni

    La concejal Alejandra Berni expresó su firme oposición al decreto 695/2025 del Gobierno nacional, que autoriza la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I y II (en Lima, partido de Zárate) y Embalse (en Córdoba).

    Berni advirtió que esta decisión “representa un grave retroceso en términos de soberanía energética y una amenaza directa para la comunidad de Zárate y Lima”. Según la concejal, privatizar un área estratégica como la energía nuclear compromete no solo la generación eléctrica, sino también la seguridad nacional, la continuidad de proyectos científicos como el CAREM y el futuro laboral de miles de familias vinculadas de manera directa o indirecta al sector.

    “NASA no da déficit, ¿por qué privatizarla?”

    Durante un acto público realizado en el Teatro Coliseo de Zárate, Berni remarcó que NASA “es una de las pocas empresas estatales que no registra déficit y que el sector nuclear argentino es reconocido internacionalmente por haber completado el ciclo tecnológico”.

    La edil señaló que ceder el control parcial de esta infraestructura a capitales privados “significa dilapidar décadas de inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos altamente calificados”.

    Además, convocó a toda la comunidad de la región a defender el carácter estatal de NASA, afirmando que “garantizar el futuro de la empresa es garantizar el futuro de Zárate, Lima y del país entero”.

    Contexto de un debate nacional

    La iniciativa del Gobierno se enmarca en una serie de medidas destinadas a abrir al capital privado sectores estratégicos del Estado, con el argumento de atraer inversiones y mejorar la eficiencia.

    Sin embargo, especialistas, referentes políticos y sindicatos del sector nuclear han manifestado su preocupación ante los posibles efectos adversos: pérdida de soberanía energética, vaciamiento tecnológico, caída en la calidad del servicio, y en particular, el impacto en el entramado laboral que sostiene a las localidades que crecieron en torno a estas plantas.

    La postura de Alejandra Berni se suma a un creciente rechazo político y social en la región, con llamados a preservar la integridad y conducción estatal de Nucleoeléctrica Argentina, reconociéndola no solo como proveedora de energía limpia y confiable, sino también como baluarte del desarrollo científico argentino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

    Zárate: Más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

    Hoy en Zárate: Congreso Internacional de Transformación Digital con presencia global

    Aumenta el boleto de colectivo en Zárate: la nueva tarifa entra en vigencia este 1º de octubre

    Tragedia en el puente Zárate–Brazo Largo: una menor se quitó la vida y dejó una carta de despedida

    Zárate: El Gobierno lanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta de acciones

    Zárate: Con su gente como bandera, CADU se despidió de la B Nacional con un empate ante Temperley

    El Elefante Trompita emociona a más de 3.000 chicos en Zárate con un homenaje a Tito Alberti

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal: Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone.

    Pidieron una condena de 12 años de prisión al padrastro acusado de abusar de la hija de su ex pareja
    En una velada donde se reunieron referentes mundiales de la gastronomía y se celebró el espíritu creativo, la excelencia y la diversidad, el chef argentino Gonzalo Aramburu fue uno de los grandes ganadores. 

    The Best Chef Awards 2025: un argentino y un chileno obtuvieron la máxima distinción

    Más de 120 edificios abrirán sus puertas en un fin de semana único. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos.

    Open House 2025: un recorrido entre la arquitectura e historia, para descubrir la ciudad

    El mutualismo, que nació como una forma de organización solidaria hace más de un siglo, sigue siendo un pilar esencial del entramado social y económico argentino.

    Mutualismo: más de 3.700 entidades sostienen la ayuda en todo el país

    Quienes deseen utilizar la pista deberán aceptar el reglamento difundido por la Subsecretaría de Deportes.

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino