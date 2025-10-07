Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

La concejal se pronunció en contra del decreto 695/2025 que habilita la venta parcial de NASA , advirtiendo riesgos para la soberanía energética, la seguridad nacional y el futuro laboral de miles de familias vinculadas a las centrales nucleares de Zárate y Córdoba .

La concejal Alejandra Berni expresó su firme oposición al decreto 695/2025 del Gobierno nacional, que autoriza la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) , la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I y II (en Lima , partido de Zárate) y Embalse (en Córdoba).

Berni advirtió que esta decisión “representa un grave retroceso en términos de soberanía energética y una amenaza directa para la comunidad de Zárate y Lima ”. Según la concejal, privatizar un área estratégica como la energía nuclear compromete no solo la generación eléctrica, sino también la seguridad nacional , la continuidad de proyectos científicos como el CAREM y el futuro laboral de miles de familias vinculadas de manera directa o indirecta al sector.

Durante un acto público realizado en el Teatro Coliseo de Zárate , Berni remarcó que NASA “es una de las pocas empresas estatales que no registra déficit y que el sector nuclear argentino es reconocido internacionalmente por haber completado el ciclo tecnológico”.

La edil señaló que ceder el control parcial de esta infraestructura a capitales privados “significa dilapidar décadas de inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos altamente calificados”.

Además, convocó a toda la comunidad de la región a defender el carácter estatal de NASA, afirmando que “garantizar el futuro de la empresa es garantizar el futuro de Zárate, Lima y del país entero”.

Contexto de un debate nacional

La iniciativa del Gobierno se enmarca en una serie de medidas destinadas a abrir al capital privado sectores estratégicos del Estado, con el argumento de atraer inversiones y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, especialistas, referentes políticos y sindicatos del sector nuclear han manifestado su preocupación ante los posibles efectos adversos: pérdida de soberanía energética, vaciamiento tecnológico, caída en la calidad del servicio, y en particular, el impacto en el entramado laboral que sostiene a las localidades que crecieron en torno a estas plantas.

La postura de Alejandra Berni se suma a un creciente rechazo político y social en la región, con llamados a preservar la integridad y conducción estatal de Nucleoeléctrica Argentina, reconociéndola no solo como proveedora de energía limpia y confiable, sino también como baluarte del desarrollo científico argentino.