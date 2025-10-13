San Nicolás se viste de rosa: llega el primer Desafío Rosa con caminata solidaria y actividades

Se realizará el sábado 18 una caminata en el Ecoparque San Nicolás en el flamante Desafío Rosa.

San Nicolás se prepara para vivir una jornada solidaria y saludable con la primera edición del Desafío Rosa , que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el EcoParque , de 14:00 a 18:30 horas , evento declarado de Interés Municipal , invitando a toda la comunidad a participar de una caminata familiar de 3 kilómetros.

En el Estadio Único de San Nicolás, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela jugarán la final del Federal A

Estará acompañada por música en vivo, sorteos y múltiples actividades recreativas orientadas a la prevención del cáncer y la promoción de hábitos saludables y los asistentes podrán recorrer stands informativos con asesoramiento sobre nutrición, actividad física, terapias holísticas y detección temprana de cáncer de piel , además de participar en talleres y propuestas gratuitas relacionadas con el bienestar integral.

Todo lo recaudado será destinado al Servicio de Oncología del Hospital San Felipe , con el objetivo de fortalecer los recursos para pacientes oncológicos . El Desafío Rosa surge como una iniciativa colectiva basada en experiencias personales, buscando generar un espacio de encuentro, apoyo y acción frente a la enfermedad.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma presencial en Balcarce 357 (de lunes a viernes, de 9 a 19 h) o de manera online .

El valor de inscripción es de $12.000 con remera oficial (incluye número para sorteos), $5.000 sin remera y $3.000 para niños de 4 a 12 años. Además, se invita a los participantes a asistir con algún detalle rosa —como una pulsera, pin o gorra— como símbolo de compromiso con la causa.

Aunque se desarrolla durante el mes de concientización sobre el cáncer de mama, el mensaje del evento se extiende a la prevención de todos los tipos de cáncer, promoviendo el autocuidado, la detección precoz y el acompañamiento a quienes transitan la enfermedad.

El Desafío Rosa San Nicolás representa una oportunidad para caminar juntos por la vida, difundiendo un mensaje de esperanza, solidaridad y compromiso con la salud de toda la comunidad.