San Nicolás se viste de rosa: llega el primer Desafío Rosa con caminata solidaria y actividades

San Nicolás se prepara para vivir una jornada solidaria y saludable con la primera edición del Desafío Rosa, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el EcoParque, de 14:00 a 18:30 horas, evento declarado de Interés Municipal, invitando a toda la comunidad a participar de una caminata familiar de 3 kilómetros.
Estará acompañada por música en vivo, sorteos y múltiples actividades recreativas orientadas a la prevención del cáncer y la promoción de hábitos saludables y los asistentes podrán recorrer stands informativos con asesoramiento sobre nutrición, actividad física, terapias holísticas y detección temprana de cáncer de piel, además de participar en talleres y propuestas gratuitas relacionadas con el bienestar integral.
Solidaridad e iniciativa que llevará lo donado al Hospital San Felipe
Todo lo recaudado será destinado al Servicio de Oncología del Hospital San Felipe, con el objetivo de fortalecer los recursos para pacientes oncológicos. El Desafío Rosa surge como una iniciativa colectiva basada en experiencias personales, buscando generar un espacio de encuentro, apoyo y acción frente a la enfermedad.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma presencial en Balcarce 357 (de lunes a viernes, de 9 a 19 h) o de manera online.
El valor de inscripción es de $12.000 con remera oficial (incluye número para sorteos), $5.000 sin remera y $3.000 para niños de 4 a 12 años. Además, se invita a los participantes a asistir con algún detalle rosa —como una pulsera, pin o gorra— como símbolo de compromiso con la causa.
Aunque se desarrolla durante el mes de concientización sobre el cáncer de mama, el mensaje del evento se extiende a la prevención de todos los tipos de cáncer, promoviendo el autocuidado, la detección precoz y el acompañamiento a quienes transitan la enfermedad.
El Desafío Rosa San Nicolás representa una oportunidad para caminar juntos por la vida, difundiendo un mensaje de esperanza, solidaridad y compromiso con la salud de toda la comunidad.