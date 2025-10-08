El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate recibió un completo kit de herramientas para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, en una acción conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate presentó oficialmente un kit de herramientas destinado a la intervención en emergencias climáticas , entregado por el Ministerio de Ambiente bonaerense. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la respuesta operativa ante fenómenos extremos y situaciones de riesgo ambiental , que se incrementan con el avance del cambio climático.

La entrega fue encabezada por la Directora Provincial de Cambio Climático , María José Tesoro, quien destacó:

“Estamos cumpliendo con la tarea que nuestra ministra Daniela Vilar nos encomendó: generar más herramientas para asistir a los municipios y a los actores del territorio como los bomberos, quienes ponen el cuerpo y están en las trincheras dando respuesta ante las emergencias climáticas”.

Un apoyo esperado

El jefe del cuerpo de bomberos, Mauricio Vega, celebró la llegada de estos recursos:

“Estamos sumamente contentos porque son herramientas que nos hacían falta para equipar los nuevos móviles que presentamos hace un tiempo, mejorando nuestro servicio y capacidad operativa”.Agradeció al Gobierno de la Provincia.

En representación del equipo de la legisladora, Tomás Barletta aseguró:

“Hoy estamos cumpliendo con la palabra, con el decir y hacer. Hace un tiempo vinimos a visitar el cuartel y conocíamos la necesidad de este cuerpo centenario por el contacto permanente que tenemos”.

Barletta recordó además que los bomberos de Lima también fueron beneficiados recientemente con una entrega similar. La gestión de Propato ante el Ministerio de Ambiente permitió canalizar este acompañamiento concreto a las instituciones locales.

Equipamiento recibido

El kit de emergencia climática entregado incluye herramientas clave para enfrentar contingencias como tormentas, anegamientos, incendios forestales y otros eventos vinculados al cambio climático:

8 Podadoras

16 Motoguadañas

8 Motosierras

12 Hachas de mano

2 Motobombas

1 Gomón inflable

50 Botas de goma de seguridad

20 Borcegos de seguridad

20 Cascos con protector auditivo

20 Chalecos de seguridad

20 Lentes de seguridad

20 Pantalones de trabajo

20 Camisas de trabajo

2 Sopladoras

50 Catres

2 Generadores eléctricos

El acto contó con la participación del presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate, Jorge Susalla, miembros de la comisión, las concejalas electas de Fuerza Patria, Ana Almirón, Gabriela Moreyra, Desireé Ayala, y la consejera escolar electa Norma Pura.