miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó a los bomberos de Zárate un kit con herramientas, ropa y equipamiento para fortalecer la respuesta ante emergencias climáticas

    8 de octubre de 2025 - 14:35
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    LAOPINION
    Lee además
    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual

    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual agravado
    Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoléctrica Argentina

    Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate presentó oficialmente un kit de herramientas destinado a la intervención en emergencias climáticas, entregado por el Ministerio de Ambiente bonaerense. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la respuesta operativa ante fenómenos extremos y situaciones de riesgo ambiental, que se incrementan con el avance del cambio climático.

    La entrega fue encabezada por la Directora Provincial de Cambio Climático, María José Tesoro, quien destacó:

    “Estamos cumpliendo con la tarea que nuestra ministra Daniela Vilar nos encomendó: generar más herramientas para asistir a los municipios y a los actores del territorio como los bomberos, quienes ponen el cuerpo y están en las trincheras dando respuesta ante las emergencias climáticas”.

    Un apoyo esperado

    El jefe del cuerpo de bomberos, Mauricio Vega, celebró la llegada de estos recursos:

    “Estamos sumamente contentos porque son herramientas que nos hacían falta para equipar los nuevos móviles que presentamos hace un tiempo, mejorando nuestro servicio y capacidad operativa”.Agradeció al Gobierno de la Provincia.

    En representación del equipo de la legisladora, Tomás Barletta aseguró:

    “Hoy estamos cumpliendo con la palabra, con el decir y hacer. Hace un tiempo vinimos a visitar el cuartel y conocíamos la necesidad de este cuerpo centenario por el contacto permanente que tenemos”.

    Barletta recordó además que los bomberos de Lima también fueron beneficiados recientemente con una entrega similar. La gestión de Propato ante el Ministerio de Ambiente permitió canalizar este acompañamiento concreto a las instituciones locales.

    Equipamiento recibido

    El kit de emergencia climática entregado incluye herramientas clave para enfrentar contingencias como tormentas, anegamientos, incendios forestales y otros eventos vinculados al cambio climático:

    • 8 Podadoras

    • 16 Motoguadañas

    • 8 Motosierras

    • 12 Hachas de mano

    • 2 Motobombas

    • 1 Gomón inflable

    • 50 Botas de goma de seguridad

    • 20 Borcegos de seguridad

    • 20 Cascos con protector auditivo

    • 20 Chalecos de seguridad

    • 20 Lentes de seguridad

    • 20 Pantalones de trabajo

    • 20 Camisas de trabajo

    • 2 Sopladoras

    • 50 Catres

    • 2 Generadores eléctricos

    El acto contó con la participación del presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate, Jorge Susalla, miembros de la comisión, las concejalas electas de Fuerza Patria, Ana Almirón, Gabriela Moreyra, Desireé Ayala, y la consejera escolar electa Norma Pura.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual agravado

    Zárate: Alejandra Berni rechaza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha

    Zárate: Más de cien estudiantes participaron de una caminata cultural en el Museo Quinta Jovita

    Hoy en Zárate: Congreso Internacional de Transformación Digital con presencia global

    Aumenta el boleto de colectivo en Zárate: la nueva tarifa entra en vigencia este 1º de octubre

    Tragedia en el puente Zárate–Brazo Largo: una menor se quitó la vida y dejó una carta de despedida

    Zárate: El Gobierno lanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta de acciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual

    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual agravado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I