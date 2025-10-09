Zárate: Gendarmería secuestra 486 cubiertas de origen extranjero en operativo sobre la RN 12

Gendarmería incautó 486 neumáticos de origen extranjero en un operativo sobre la Ruta 12: El pasado 7 de octubre , efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección Seguridad “ Paraná de las Palmas ”, dependientes del Escuadrón 63 Zárate -Brazo Largo , realizaron un importante secuestro de neumáticos de origen extranjero en un procedimiento sobre la Ruta Nacional 12 , kilómetro 85.500, a la altura del antiguo peaje Paraná de las Palmas .

Durante el operativo, los agentes detuvieron un camión de transporte de encomiendas proveniente de la provincia de Misiones. Al inspeccionar la carga, detectaron a simple vista bultos sospechosos , que podrían contener cubiertas sin documentación aduanera correspondiente.

Ante la posible infracción al Código Aduanero , se dio intervención al Juzgado Federal de Campana , que autorizó la apertura de los bultos en presencia de testigos y personal del ARCA-Campana . La inspección confirmó que los 75 bultos transportaban un total de 486 cubiertas de distintos rodados , todas de origen extranjero y sin aval aduanero .

Los neumáticos fueron secuestrados por infringir la Ley 22.415 (Código Aduanero) y quedaron a disposición del juzgado interviniente.

Riesgos y advertencias

Desde Gendarmería advirtieron que estas cubiertas ilegales no cuentan con homologación técnica, procesos de control de calidad ni garantía local, lo que representa un riesgo inminente para los usuarios de las rutas. En muchos casos, los neumáticos son transportados dentro de otros más grandes, lo que deforma el material y afecta su durabilidad y seguridad.

Este tipo de operativos busca prevenir el ingreso de productos no regulados, proteger a los consumidores y garantizar la seguridad vial.