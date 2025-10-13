Evolución médica estable dentro de un cuadro crítico de la niña lesionada por la explosión en Rancagua

La cadena de oraciones pide por la salud de Cata y lograr que la fuerza espiritual provoque su mejoría.

La niña de 10 años que resultó gravemente herida por la explosión ocurrida el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua , continúa internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el parte médico difundido este lunes por la Dirección Médica del hospital pediátrico, la paciente se encuentra “en condición estable”, aunque su estado sigue siendo crítico y el pronóstico permanece reservado.

La menor fue derivada en la noche del jueves desde Pergamino al centro de salud pediátrico de referencia nacional, tras sufrir lesiones de extrema gravedad en el rostro a causa del impacto de un objeto metálico proyectado por la explosión de una maqueta que simulaba, en pequeña escala, la erupción de un volcán. El episodio ocurrió mientras presenciaba las exhibiciones de la feria de ciencias junto a sus compañeros, familiares y docentes.

De acuerdo a información oficial, entre las 15:30 del viernes y la 1:30 del sábado, un equipo interdisciplinario de cirujanos maxilofaciales del Hospital Garrahan y de otras instituciones de alta complejidad realizó una intervención quirúrgica de más de diez horas, logrando extraer el fragmento metálico alojado en su rostro. La cirugía fue considerada exitosa dentro de la gravedad del cuadro.

El domingo la niña fue nuevamente intervenida quirúrgicamente, y desde entonces permanece bajo monitoreo permanente en cuidados intensivos, con asistencia médica especializada y seguimiento constante de los equipos de terapia intensiva y cirugía reconstructiva.

El parte oficial difundido por la Dirección Médica del Hospital Garrahan informa que:

• “La paciente pediátrica víctima de politraumatismo por explosión se encuentra en condición estable, internada en la unidad de cuidados intensivos, requiriendo menor soporte vital avanzado.”

• “Su estado sigue siendo crítico y el pronóstico es reservado.”

• “El equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia.”

La menor permanece acompañada por sus padres, mientras continúa la atención integral y la evaluación permanente de su evolución. El hospital mantiene un esquema de actualización periódica a las autoridades judiciales y sanitarias de Pergamino, en el marco del seguimiento institucional dispuesto tras el accidente.

Investigación judicial en curso

La explosión, ocurrida durante una demostración experimental en el marco de la feria de ciencias, causó lesiones a otras quince personas, entre ellas una docente de 45 años que debió ser derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás por lesiones en el rostro y la mano, además de catorce asistentes que fueron atendidos por heridas de menor consideración.

La causa se encuentra en plena instrucción judicial a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, quien aguarda los resultados de pericias técnicas y los informes que deberán remitir la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Químicos, para determinar los protocolos y responsabilidades en torno a la manipulación de los materiales involucrados.

El hecho continúa conmocionando a la comunidad educativa de Rancagua y a toda la región, que sigue de cerca la evolución de la niña internada y acompaña a su familia con mensajes de solidaridad y esperanza.

Cadena de oraciones

En Pergamino, Rancagua y todo el país sigue vigente la cadena de oraciones para pedir por la salud de Cata y lograr que la fuerza espiritual provoque su mejoría.