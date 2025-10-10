viernes 10 de octubre de 2025
    • Alumnos de Zárate y la región recibieron las becas Roberto Rocca

    Cerca de 400 estudiantes de Zárate, Campana y otras localidades fueron premiados con las Becas Roberto Rocca por su desempeño académico y compromiso personal.

    10 de octubre de 2025 - 13:35
    LAOPINION

    En una emotiva ceremonia encabezada por el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, unos 400 estudiantes de Zárate, Campana, Villa Constitución y otras ciudades recibieron las Becas Roberto Rocca. El acto se realizó en la Escuela Técnica Rocca (ET Rocca) y contó con la presencia de autoridades locales y directivos del Grupo Techint, impulsor de esta iniciativa educativa.

    Una apuesta a la educación como motor de desarrollo

    Las Becas Roberto Rocca son parte de un programa global del Grupo Techint que busca reconocer y apoyar el rendimiento académico y actitudinal de estudiantes destacados. El objetivo central es brindar igualdad de oportunidades y estimular el desarrollo educativo en comunidades donde la compañía tiene presencia.

    El acto fue encabezado por Paolo Rocca, CEO de Tenaris, y reunió también a los intendentes Sebastián Abella (Campana) y Marcelo Matzkin (Zárate), así como al director de Tenaris, Andrea Previtali. La entrega tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Técnica Rocca, símbolo del compromiso de la empresa con la formación técnica y profesional de los jóvenes.

    Un programa con impacto global

    Desde su creación hace casi cinco décadas, el programa ha crecido de manera sostenida. Solo en 2024, alcanzó a 3.445 estudiantes secundarios de 14 países. En Argentina, se otorgaron 1.100 becas a alumnos de 140 escuelas, entre más de 3.900 postulaciones.

    Este año, se incorporaron nuevas localidades como Cutral Co y Plaza Huincul, sumándose a las ya tradicionales: Aguaragüe, Añelo, Campana, Catriel, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Ensenada, General Pacheco, Ramallo, Rincón de los Sauces, San Nicolás, Senillosa, Villa Constitución y Zárate.

    Educación, talento y compromiso

    Las Becas Roberto Rocca no solo reconocen el desempeño académico, sino también el esfuerzo personal, la actitud positiva y el compromiso comunitario de los estudiantes. El apoyo económico busca ser una herramienta concreta para mejorar sus trayectorias educativas y favorecer la movilidad social.

    “Creemos que la educación es la mejor inversión que una comunidad puede hacer en su propio futuro”, es uno de los principios rectores del programa, tal como lo destacaron los organizadores durante el acto.

