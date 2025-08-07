Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

Motos secuestradas hace tiempo están siendo compactadas en Pergamino. LAOPINION

En el marco de las políticas de ordenamiento urbano y seguridad vial que viene desarrollando el Municipio de Pergamino, se intensificaron durante los últimos meses los operativos de control e inspección de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, una importante cantidad de motocicletas son secuestradas diariamente por circular en infracción a las normativas vigentes, ya sea por falta de documentación, ausencia de casco, escapes libres, o situaciones de mayor gravedad como el intento de evadir controles.

Seguridad vial y tránsito Fruto de estos operativos, el predio municipal destinado al resguardo de vehículos retenidos se encuentra colapsado por la acumulación de rodados que, en muchos casos, llevan años sin ser reclamados por sus propietarios. Frente a esta situación, desde el área de Tránsito y con intervención del Juzgado de Faltas, se inició un nuevo proceso de compactación de motos abandonadas, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito y el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos.

Las motocicletas que entran en esta instancia son aquellas que, tras haber sido secuestradas en operativos oficiales, no fueron recuperadas en los plazos establecidos por sus titulares o presentan un estado de deterioro tal que las vuelve inaptas para volver a circular.

Motos secuestradas y que no se retiran “El objetivo principal de esta medida es liberar espacio, evitar focos de contaminación, y continuar promoviendo una cultura vial basada en el respeto a las normas”, explicaron desde la Municipalidad. También destacaron que el proceso de compactación se realiza respetando los procedimientos legales correspondientes, garantizando la transparencia y trazabilidad de cada caso.

Desde el Municipio reiteraron que las tareas de fiscalización continuarán de forma sostenida y que se profundizarán los controles en zonas donde se registran mayores índices de infracciones. Asimismo, se insta a los vecinos a mantener la documentación de sus vehículos en regla y respetar las normativas viales, no solo para evitar sanciones, sino también para contribuir a una ciudad más segura y ordenada para todos.

