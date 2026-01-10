Motociclismo de velocidad en San Nicolás: el Superbike Bonaerense confirmó su regreso al autódromo

El Superbike Bonaerense volvió a apostar por el autódromo San Nicolás Ciudad y confirmó oficialmente su presencia en el calendario 2026 del campeonato de velocidad en motociclismo . La categoría anunció que el circuito nicoleño albergará la tercera fecha del certamen, prevista para el viernes 8 de mayo, consolidando a la ciudad como una plaza clave del automovilismo y motociclismo provincial.

Según lo informado por la organización del Superbike Bonaerense a través de sus redes sociales oficiales, la temporada 2026 tendrá su inicio el próximo 13 de marzo en la ciudad de Olavarría, escenario de la primera fecha del campeonato. Luego, la segunda jornada se disputará el 24 de abril en Bahía Blanca , completando así el primer tramo del calendario antes de la llegada a San Nicolás.

El anuncio de estas primeras fechas genera gran expectativa entre equipos, pilotos y fanáticos del motociclismo de velocidad, que ya comienzan a planificar la nueva temporada en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La confirmación de la tercera fecha en el autódromo San Nicolás Ciudad ratifica el crecimiento sostenido del circuito nicoleño dentro del calendario deportivo provincial. En los últimos años, el trazado se convirtió en una sede habitual de competencias de alto nivel, recibiendo categorías nacionales y provinciales tanto del automovilismo como del motociclismo.

Para el Superbike Bonaerense, competir en San Nicolás representa contar con un circuito moderno, con infraestructura adecuada y una fuerte respuesta del público local y regional, factores que influyeron para que la ciudad vuelva a ser elegida como sede en 2026.

Expectativa local y posible ampliación de fechas

Con la fecha del 8 de mayo ya confirmada, la presencia del Superbike Bonaerense quedó marcada en la agenda deportiva de San Nicolás para el próximo año. No se descarta que, con el correr de los meses, el calendario definitivo pueda ampliarse y que la ciudad tenga la posibilidad de recibir una nueva fecha del campeonato.

Mientras tanto, pilotos, equipos y aficionados ya comienzan a palpitar lo que será un nuevo desembarco del motociclismo de velocidad en el autódromo San Nicolás Ciudad, reafirmando el protagonismo de la ciudad dentro del deporte motor bonaerense.