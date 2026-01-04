domingo 04 de enero de 2026
    • Modo Verano: 60 días de cultura, deporte y recreación en Pergamino

    Pergamino se prepara para un verano lleno de propuestas culturales, deportivas y recreativas para todas las edades. La agenda incluye espectáculos, talleres, ferias, encuentros juveniles y actividades itinerantes en barrios y pueblos del Partido.

    4 de enero de 2026 - 10:00
    El Director de Juventud, Axel Toledo y el Subsecretario de Cultura, Diego Morello.

    Modo Verano ya comienza a palpitarse en Pergamino como una de las propuestas culturales, deportivas, recreativas y comunitarias más ambiciosas de los últimos años. Bajo el lema “Más de 60 actividades en 60 días”, el Municipio presenta una verdadera maratón de eventos que se desarrollará a lo largo de todo el verano, con el objetivo de acercar propuestas culturales, artísticas, deportivas y recreativas a los vecinos de la ciudad, a los 12 pueblos del Partido y también al público de localidades vecinas.

    La iniciativa busca consolidar a Pergamino como un polo regional de actividades durante la temporada estival, ofreciendo una programación variada, accesible y pensada para todas las edades. Durante 60 días consecutivos, se desplegará una agenda que incluirá espectáculos musicales, teatro, cine al aire libre, ferias, talleres, actividades deportivas, propuestas para las infancias, encuentros juveniles y acciones especialmente pensadas para personas adultas y de la tercera edad.

    El subsecretario de Cultura, Diego Morello, destacó el enorme trabajo articulado que implica llevar adelante una propuesta de estas características. “Este verano es el resultado de un gran esfuerzo colectivo. Hay equipos de distintas áreas municipales trabajando de manera coordinada para sostener una agenda intensa durante 60 días corridos, con propuestas muy variadas que lleguen a cada rincón del Partido”, señaló.

    Morello remarcó además que el desafío principal es garantizar que la cultura, el deporte, el entretenimiento y el encuentro estén al alcance de todos.

    “Queremos que chicos, jóvenes, adultos y adultos mayores encuentren actividades pensadas especialmente para ellos, y que nadie quede afuera de este verano en Pergamino”, agregó.

    Modo Verano en los barrios y el Partido de Pergamino

    Uno de los ejes centrales de Modo Verano 2026 será la descentralización de las actividades. No solo habrá propuestas en los espacios tradicionales de la ciudad, sino que también se llevarán eventos a los barrios y a los pueblos del Partido, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el acceso equitativo a la cultura, el deporte y la recreación. En este sentido, la programación contempla acciones itinerantes, festivales al aire libre y encuentros que permitirán que cada localidad sea protagonista.

    Gran participación de jóvenes

    Por su parte, el Director de Juventud, Axel Toledo, puso en valor el rol activo que tendrán los jóvenes en esta edición del verano.

    “Es muy importante destacar el compromiso de los estudiantes de los colegios secundarios y de la universidad, que se suman al proyecto no solo como participantes, sino también como protagonistas y colaboradores en muchas de las actividades”, expresó.

    Toledo subrayó que esta participación fortalece el vínculo entre las políticas públicas y las nuevas generaciones.

    “Los jóvenes aportan ideas, energía y una mirada fresca que enriquece la propuesta y la hace más representativa de lo que somos como comunidad”, sostuvo.

    Fomentar el turismo

    Modo Verano 2026 también apunta a fomentar el turismo de cercanía, invitando a vecinos de ciudades cercanas a disfrutar de la oferta cultural y recreativa de Pergamino. La diversidad de propuestas, sumada a los espacios públicos recuperados y al trabajo conjunto entre áreas como Cultura, Juventud, Deportes, Turismo y otras dependencias municipales, conforman una agenda atractiva que trasciende las fronteras locales.

    Con más de 60 actividades en 60 días, Pergamino se prepara para vivir un verano intenso, participativo y lleno de encuentros. Una propuesta que no solo busca entretener, sino también fortalecer la identidad de nuestra ciudad. Modo Verano 2026 ya está en marcha y promete ser un punto de encuentro para toda la región.

    Para conocer la agenda de actividades día por día: pergamino.tur.ar o en las redes sociales de: @MuniPergamino, @CulturaPergamino, @JovenesPerga, @DeportesPergaminoOficial

