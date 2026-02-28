Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

Ante más de un centenar de personas que se acercaron a brindarle su apoyo, Iván Viscovich presentó en la noche del jueves los kartings con los que afrontará la temporada 2026. El encuentro se realizó en Gaia Eventos y marcó el lanzamiento oficial de un año clave para el piloto pergaminense de 9 años , que competirá en dos frentes: la Micro Max de la Copa Rotax -donde debutará- y la Promocional de Kart Plus , categoría en la que en 2025 finalizó quinto en el campeonato.

La primera fecha de su calendario será el próximo fin de semana en el Kartódromo Internacional de Zárate , por el arranque del Kart Plus. Una semana más tarde, el 15 de marzo, Iván hará su estreno en la Copa Rotax en Baradero , en el marco de la segunda fecha del certamen.

La velada tuvo un fuerte componente emotivo, no solo por el acompañamiento de familiares, amigos, sponsors y allegados al automovilismo y el karting local, sino también por la historia que une a Iván con la actividad. Es sobrino de Santiago Viscovich , ex piloto y quien es además el principal impulsor de su carrera.

Santiago fue campeón en 2006 de la Fórmula Bonaerense 1400 en Fedenor y en 2016 del Turismo Agrupado 1600 con un Volkswagen Gol, año en el que nació Iván. También compitió en la Fórmula Renault Plus, en la Fórmula Metropolitana y en TC Pista Mouras, construyendo una trayectoria que hoy sirve de guía para su sobrino.

Durante la presentación, Santiago recordó los inicios del pequeño piloto: “Tengo la suerte de decir que me vio salir campeón en 2016. Después de la pandemia, Iván tuvo la suerte de tener un ‘Papá Noel’ al que le gustan mucho los fierros. Así arrancamos con la idea de subirlo a un karting cuando tenía tres años y unos meses. Al principio le daba un poco de miedo el ruido del motor. Estaba en el garaje de la casa de mi mamá y el tío loco lo empujaba para adelante y para atrás”, relató entre sonrisas.

Finalmente, cuando cumplió cuatro años, llegó el momento de poner en marcha y comenzar a girar primero en una pista construida por “Kifa” Raies y luego en el circuito de Pergamino. “Christian Pereyra y todo el grupo del circuito nos dejaban ir los días de semana a entrenar. Así empezamos”, recordó. La primera experiencia fue una exhibición en Bigand, en el karting del Sur Santafesino, un 28 de mayo de mucho frío, que marcó el inicio formal de su camino deportivo.

Otra de Iván Viscovich

De los primeros giros a Rotax

Desde entonces, Iván sumó kilómetros y aprendizaje en distintos campeonatos: el Sur Santafesino, el Provincial Cordobés, el Sur Cordobés y Fedenor. “Siempre me movilizó muchísimo este deporte. Lo llevamos a correr a donde pudiéramos, donde hubiera tiempo y lugar. Corrimos varios campeonatos a la vez. Tuvimos la suerte de ganar en Santa Fe y en Córdoba, también nos tocó perder. Es parte del aprendizaje: hay que saber ganar y cuando te ganan, agachar la cabeza y seguir trabajando”, señaló Santiago.

El salto a la Rotax fue planificado. El karting fue adquirido el año pasado con la idea de utilizarlo para entrenar y evaluar la adaptación. “Si las cosas iban bien, sobre todo en lo económico, la idea era dar el salto. Encontramos en el equipo de Sebastián Ibarra el medio para correr este año”, explicó. La apuesta no es menor: en la Rotax, los campeones de cada categoría obtienen el derecho de representar a la Argentina en el Mundial (este año será en noviembre en Portugal), que reúne a los mejores pilotos del planeta de Rotax.

Con la frescura propia de su edad, Iván fue claro sobre sus objetivos para la temporada que se avecina: “Quiero correr en las dos categorías, ganar y ser campeón”.

Pergamino vuelve a ilusionarse con un apellido ligado al automovilismo. Esta vez, con un nuevo protagonista que empieza a escribir su propia historia sobre el asfalto.