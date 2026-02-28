sábado 28 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

    El pergaminense de 9 años lanzó su año ante más de 100 personas en Gaia. Debutará en la Micro Max de Rotax y también competirá en la Promocional de Kart Plus.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de febrero de 2026 - 14:36
    Iván Viscovich junto a los kartings con los que afrontará su temporada 2026 en dos frentes.

    Iván Viscovich junto a los kartings con los que afrontará su temporada 2026 en dos frentes.

    LA OPINION

    Ante más de un centenar de personas que se acercaron a brindarle su apoyo, Iván Viscovich presentó en la noche del jueves los kartings con los que afrontará la temporada 2026. El encuentro se realizó en Gaia Eventos y marcó el lanzamiento oficial de un año clave para el piloto pergaminense de 9 años, que competirá en dos frentes: la Micro Max de la Copa Rotax -donde debutará- y la Promocional de Kart Plus, categoría en la que en 2025 finalizó quinto en el campeonato.

    Lee además
    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz
    El intendente Javier Martínez, presente en la apertura del evento, junto a Alexis Chávez y autoridades nacionales.

    Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

    La primera fecha de su calendario será el próximo fin de semana en el Kartódromo Internacional de Zárate, por el arranque del Kart Plus. Una semana más tarde, el 15 de marzo, Iván hará su estreno en la Copa Rotax en Baradero, en el marco de la segunda fecha del certamen.

    Un legado familiar sobre ruedas

    La velada tuvo un fuerte componente emotivo, no solo por el acompañamiento de familiares, amigos, sponsors y allegados al automovilismo y el karting local, sino también por la historia que une a Iván con la actividad. Es sobrino de Santiago Viscovich, ex piloto y quien es además el principal impulsor de su carrera.

    Santiago fue campeón en 2006 de la Fórmula Bonaerense 1400 en Fedenor y en 2016 del Turismo Agrupado 1600 con un Volkswagen Gol, año en el que nació Iván. También compitió en la Fórmula Renault Plus, en la Fórmula Metropolitana y en TC Pista Mouras, construyendo una trayectoria que hoy sirve de guía para su sobrino.

    Durante la presentación, Santiago recordó los inicios del pequeño piloto: “Tengo la suerte de decir que me vio salir campeón en 2016. Después de la pandemia, Iván tuvo la suerte de tener un ‘Papá Noel’ al que le gustan mucho los fierros. Así arrancamos con la idea de subirlo a un karting cuando tenía tres años y unos meses. Al principio le daba un poco de miedo el ruido del motor. Estaba en el garaje de la casa de mi mamá y el tío loco lo empujaba para adelante y para atrás”, relató entre sonrisas.

    Finalmente, cuando cumplió cuatro años, llegó el momento de poner en marcha y comenzar a girar primero en una pista construida por “Kifa” Raies y luego en el circuito de Pergamino. “Christian Pereyra y todo el grupo del circuito nos dejaban ir los días de semana a entrenar. Así empezamos”, recordó. La primera experiencia fue una exhibición en Bigand, en el karting del Sur Santafesino, un 28 de mayo de mucho frío, que marcó el inicio formal de su camino deportivo.

    Otra de Iván Viscovich

    De los primeros giros a Rotax

    Desde entonces, Iván sumó kilómetros y aprendizaje en distintos campeonatos: el Sur Santafesino, el Provincial Cordobés, el Sur Cordobés y Fedenor. “Siempre me movilizó muchísimo este deporte. Lo llevamos a correr a donde pudiéramos, donde hubiera tiempo y lugar. Corrimos varios campeonatos a la vez. Tuvimos la suerte de ganar en Santa Fe y en Córdoba, también nos tocó perder. Es parte del aprendizaje: hay que saber ganar y cuando te ganan, agachar la cabeza y seguir trabajando”, señaló Santiago.

    El salto a la Rotax fue planificado. El karting fue adquirido el año pasado con la idea de utilizarlo para entrenar y evaluar la adaptación. “Si las cosas iban bien, sobre todo en lo económico, la idea era dar el salto. Encontramos en el equipo de Sebastián Ibarra el medio para correr este año”, explicó. La apuesta no es menor: en la Rotax, los campeones de cada categoría obtienen el derecho de representar a la Argentina en el Mundial (este año será en noviembre en Portugal), que reúne a los mejores pilotos del planeta de Rotax.

    Con la frescura propia de su edad, Iván fue claro sobre sus objetivos para la temporada que se avecina: “Quiero correr en las dos categorías, ganar y ser campeón”.

    Pergamino vuelve a ilusionarse con un apellido ligado al automovilismo. Esta vez, con un nuevo protagonista que empieza a escribir su propia historia sobre el asfalto.

    karting
    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

    Pergamino Básquet enfrenta a Gimnasia de La Plata en busca de un golpe anímico

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    Dura derrota de Pergamino Básquet ante Pico FC: quedó en el fondo de la tabla

    El ciclismo abrió su calendario 2026 en el circuito El Panorámico

    Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente Javier Martínez, presente en la apertura del evento, junto a Alexis Chávez y autoridades nacionales.

    Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    Por Fernando Bongiovanni
    La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular en la Plaza 25 de Mayo, a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo.

    Nueva dinámica urbana en el centro pergaminense: cambios en la Peatonal y en la Plaza 25 de Mayo

    Iván Viscovich junto a los kartings con los que afrontará su temporada 2026 en dos frentes.

    Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

    El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que AgroActiva se realice en Santa Fe.

    AgroActiva 2026 edición Banco Nación se lanzó en Buenos Aires

    Jerónimo Costanzi, Patricio Munilla, Matías Venece referentes de DONMARIO.

    DONMARIO: La nueva generación de soja ya pisa fuerte en el campo