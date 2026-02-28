Nueva dinámica urbana en el centro pergaminense: cambios en la Peatonal y en la Plaza 25 de Mayo

La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular en la Plaza 25 de Mayo, a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo.

El secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Pergamino , arquitecto Esteban Giugliani , confirmó que el Ejecutivo trabaja en dos intervenciones de relevancia para el casco céntrico: la transformación de la Peatonal San Nicolás de Pergamino y una reconfiguración parcial de la Plaza 25 de Mayo . Ambas iniciativas buscan modificar la dinámica de circulación, ordenar el tránsito y generar una convivencia más equilibrada entre peatones, bicicletas y vehículos.

En diálogo con este medio, Giugliani explicó que los proyectos se encuentran en distintas etapas técnicas. “Estamos trabajando sobre las dos obras. La intervención en la Peatonal San Nicolás está un poco más avanzada, mientras que la de la Plaza 25 de Mayo todavía se desarrolla dentro del área técnica de la Secretaría. Son procesos distintos, con complejidades diferentes”, detalló el funcionario durante la nota que mantuvo con LA OPINION.

Respecto al eje central de ambas propuestas, es la incorporación del tránsito vehicular bajo el concepto de “calle con prioridad para el peatón”. Esto implica permitir el paso de automóviles, pero bajo condiciones estrictas de una circulación calma, velocidad reducida y prioridad absoluta del peatón.

“No estamos hablando de transformar la Peatonal en una calle convencional. La idea es que el vehículo pueda transitar de manera muy lenta, controlada, y en horarios determinados. La prioridad siempre la tendrá el peatón”, aclaró el funcionario.

Según indicó, la implementación de horarios diferenciados, con momentos exclusivos para peatones y otros habilitados al tránsito vehicular, será evaluada junto al área de Tránsito de la Municipalidad, comerciantes y vecinos. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano ya se avanza en la documentación técnica necesaria para realizar el llamado a licitación y poder ejecutar la obra.

Justamente, en el caso de la Peatonal San Nicolás, el proyecto encuentra ciertas ventajas estructurales. “Si uno se para en el eje central, ya existe una franja sin equipamiento urbano, incluso preparada en su momento para permitir el ingreso de una autobomba en caso de emergencia. Eso facilita el planteo técnico”, explicó Giugliani.

La intervención también contempla ordenar la circulación de bicicletas, que actualmente conviven de manera informal con peatones y, en ocasiones, motos. “Es una situación que se repite en muchas peatonales de Latinoamérica. Queremos ordenar esa convivencia, generar una bicisenda segura y evitar que el tránsito ocasional de vehículos o bicicletas se convierta en un riesgo para quienes recorren el centro o realizan sus compras”, sostuvo.

El proyecto para la Peatonal prevé comenzar desde la intersección con calle Florida hasta San Martín, en una primera etapa a desarrollarse este año. Posteriormente, se evaluará la extensión de la intervención según los resultados y la recepción social.

¿Qué sucederá con la Plaza 25 de Mayo?

En cuanto a la Plaza 25 de Mayo, el desafío es mayor. “Allí hay elementos preexistentes que deben ser respetados. Está el monumento central, el arbolado histórico y una configuración espacial consolidada. Por eso el trabajo técnico es más complejo”, señaló.

La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo. El diseño prevé que los automóviles circulen al mismo nivel que el espacio público, sin generar desniveles propios de una calle tradicional.

“El vehículo deberá subir al nivel de la plaza, con un cambio de solado y un trazado ondulado que obligará naturalmente a disminuir la velocidad. No se trata de abrir una calle, sino de incorporar una circulación integrada al espacio público”, explicó.

Además, se garantizará el ancho suficiente para permitir el paso de bicicletas en condiciones seguras. La circulación será mínima y controlada, priorizando siempre al peatón.

El objetivo, según detalló el secretario, es que durante los fines de semana la plaza funcione plenamente como espacio peatonal y recreativo, mientras que en días hábiles el tránsito pueda atravesarla, respetando el sentido actual de calle Pinto. “Creemos que esto puede aportar una nueva dinámica tanto a la plaza como al tránsito general del centro”, afirmó.

La gente, de acuerdo

En relación con la recepción de la iniciativa, el arquitecto Esteban Giugliani destacó que ha sido mayormente positiva. “Muchos vecinos se acercaron a la Secretaría o nos han detenido en la vía pública para manifestar que esta era una idea que venían planteando desde hace años. Nos sorprendió la aceptación que tuvo”, expresó.

También señaló que los comerciantes de los primeros 200 metros de la peatonal venían solicitando algún tipo de intervención que revitalizara el sector. “En general, la respuesta es favorable. Hay expectativas y también consultas lógicas sobre el funcionamiento, pero creemos que es una propuesta que puede mejorar la dinámica comercial y urbana”, agregó.

Finalmente, el funcionario subrayó que ambas intervenciones forman parte de una mirada integral sobre el espacio público. “El desafío es generar un centro más ordenado, más seguro y más dinámico, donde puedan convivir peatones, ciclistas y vehículos sin perder la identidad del lugar. Ese es el objetivo que guía estos proyectos”, concluyó.