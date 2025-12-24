Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

La Navidad es una de las festividades más significativas para la Iglesia Católica , ya que recuerda el misterio central de la fe cristiana: Dios hecho hombre. En Pergamino , la llegada de Nochebuena y Navidad estará marcada por una intensa actividad litúrgica en los distintos templos, donde las comunidades se reunirán en torno al pesebre para celebrar el Nacimiento de Jesús.

Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios, participar de la Eucaristía y renovar el sentido profundo de esta celebración que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad.

A continuación, se detallan los horarios de las celebraciones previstas para Nochebuena y Navidad en los distintos puntos de la ciudad:

Iglesia Nuestra Señora de la Merced :En el templo principal de Pergamino, la misa de Nochebuena se celebrará este miércoles a las 20:00. El jueves, día de Navidad, habrá celebraciones eucarísticas a las 8:00, 11:00 y 20:00.

Parroquia Nuestra Señora de Luján:El padre Mariano Díaz celebrará la misa de Nochebuena este miércoles a las 18:30 en la Capilla San Pantaleón y a las 20:00 en el templo parroquial. El jueves, las celebraciones de Navidad serán a las 9:00, 11:00 y 20:00 en Luján.

Parroquia San Roque: En el templo ubicado sobre avenida Vélez Sarsfield, la misa de Nochebuena será este miércoles a las 20:00. La celebración de Navidad tendrá lugar el jueves a las 19:00 en la Capilla Virgen Niña, ubicada en Siria al 1500.

Parroquia San Antonio: La misa de Nochebuena se celebrará este miércoles a las 20:00, mientras que la misa de Navidad será el jueves, también a las 20:00.

Parroquia San Vicente: La celebración de Nochebuena tendrá lugar este miércoles a las 19:00.

Parroquia Nuestra Señora de Fátima: En el templo ubicado en calle J. J. Jiménez, las misas de Nochebuena y Navidad se celebrarán este miércoles y jueves a las 19:00.

Parroquia San Carlos: En la iglesia de calle J. J. Valle 1113, la misa de Nochebuena será este miércoles a las 20:00, mientras que la celebración de Navidad tendrá lugar el jueves, en el mismo horario.

El mensaje de monseñor Hugo Santiago

En el marco de estas celebraciones, el obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago, compartió un mensaje especial para la comunidad: “Queridos hermanos y hermanas, quiero desearles una muy feliz Navidad. Que Jesús nazca en nuestros pesebres familiares y, sobre todo, en el pesebre de nuestro corazón, donde en realidad habita desde el día de nuestro bautismo. Unámonos a Él y pidamos compartir su proyecto de salvación junto con María y San José”.

De esta manera, Pergamino se prepara para vivir una Navidad atravesada por la fe, el encuentro comunitario y la esperanza renovada que trae el nacimiento de Jesús.