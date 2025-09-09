martes 09 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Microestadio Municipal: nueva etapa de construcción en marcha con una transformación total

    En estos últimos días se están llevando adelante distintos trabajos en el Microestadio Municipal y los cambios son importantes para Pergamino.

    9 de septiembre de 2025 - 15:08
    Los pergaminenses cada día más cerca de tener el Microestadio Municipal.

    La obra del Microestadio Municipal de Pergamino continúa a paso firme y durante esta semana se alcanzaron avances significativos en distintos frentes de trabajo. Este espacio, pensado como un punto de encuentro para el deporte, la cultura y los grandes eventos sociales de la ciudad, se va consolidando como una de las inversiones más importantes en infraestructura pública de los últimos años.

    Lee además
    El tango vuelve a sonar fuerte en Pergamino de la mano de Javier Astrada.
    Cultura y espectáculos

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña
    La devoción a Nuestra Señora del Socorro en San Pedro se remontó al siglo XVIII.

    San Pedro vivió una jornada histórica: la parroquia del Socorro fue proclamada Basílica Menor

    Actualmente, los equipos de obra se encuentran en la etapa final de colocación de la piel de vidrio, un recurso arquitectónico que no solo aportará modernidad y estética al edificio, sino que también permitirá un mejor aprovechamiento de la luz natural y una mayor eficiencia energética. Este elemento, que se convertirá en uno de los sellos distintivos del Microestadio, ya comienza a darle al predio la fisonomía definitiva que imaginaron sus proyectistas.

    Una obras fundamental para Pergamino

    Al mismo tiempo, se avanza en la construcción del núcleo de baños públicos, un espacio fundamental para garantizar la comodidad y la accesibilidad de los vecinos y visitantes que concurran a los futuros eventos deportivos, culturales o recreativos.

    En paralelo, se están ejecutando las cenefas de cierre en las cuatro fachadas, un trabajo que resulta clave para consolidar la envolvente del edificio y darle continuidad al diseño arquitectónico. También se completó la cubierta del bar y gimnasio, áreas complementarias que se sumarán a la infraestructura principal y que serán de gran utilidad para el desarrollo de actividades permanentes dentro del predio.

    Cada día toma más forma el Microestadio Municipal de Pergamino.

    La magnitud de la obra no solo radica en su tamaño e innovación, sino también en lo que representará para la comunidad ya que, una vez finalizado, el Microestadio Municipal será un espacio con capacidad para albergar competencias deportivas de alto nivel, recitales, ferias y distintos tipos de espectáculos, posicionando a Pergamino en el mapa regional como un polo de atracción cultural y social.

    Microestadio Municipal

    Desde la Municipalidad de Pergamino destacaron que este proyecto forma parte de una planificación estratégica para ampliar y modernizar la infraestructura pública, generando nuevos ámbitos para la práctica deportiva y la vida comunitaria. “El Microestadio es una obra que no solo quedará como un ícono arquitectónico para la ciudad, sino que también será un motor de desarrollo económico y turístico”, remarcaron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano.

    De esta manera, cada avance confirma que el Microestadio se perfila como una de las obras más trascendentes para el futuro de Pergamino, capaz de reunir en un mismo lugar a miles de vecinos y visitantes en torno al deporte, la cultura y la recreación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Javier Astrada vendrá en octubre a Pergamino con su Orquesta Bien Porteña

    San Pedro vivió una jornada histórica: la parroquia del Socorro fue proclamada Basílica Menor

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    Un 2025 lleno de música y proyectos para el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino

    Julia Riera arrancó con un triunfo en San Pablo y avanzó a octavos

    Pergamino abraza a Salu: pedidos de sangre y oración

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad

    El Teatro San Martín entra en su etapa final y Pergamino se prepara para su reapertura

    El Aeródromo de Pergamino reafirma su rol estratégico con dos vuelos sanitarios en un fin de semana

    Sebastián Cianci noveno en la Vuelta La Paz con la Selección Argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Actualmente, Salustiano permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José.

    Pergamino abraza a Salu: pedidos de sangre y oración

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La víctima se fue con un amigo a recorrer y vio a los sospechosos ocultando las bicicletas sustraídas.

    Les robaron las bicicletas y siguieron a los ladrones para descubrir el lugar donde ocultaron los rodados

    Por Alfonso Godoy
    En la video llamadas de Whatsapp el sujeto perpetró la estafa engañando a la mujer y hacerla seguir pasos para transferir el dinero de sus cuentas bancarias.

    Una enfermera fue víctima de una estafa telefónica y la despojaron de más de 800 mil pesos de sus cuentas

    El arrebato ocurrió en la vía pública.

    Motochorro: le robaron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer en el barrio Martín Illia

    Las amenazas del vendedor ambulante fueron porque el empresario le pidió que no incomodara a los clientes.

    Un empresario denunció amenazas de un trapito frente a su estación de servicio

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos