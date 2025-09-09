Microestadio Municipal: nueva etapa de construcción en marcha con una transformación total

La obra del Microestadio Municipal de Pergamino continúa a paso firme y durante esta semana se alcanzaron avances significativos en distintos frentes de trabajo. Este espacio, pensado como un punto de encuentro para el deporte, la cultura y los grandes eventos sociales de la ciudad, se va consolidando como una de las inversiones más importantes en infraestructura pública de los últimos años.

Actualmente, los equipos de obra se encuentran en la etapa final de colocación de la piel de vidrio, un recurso arquitectónico que no solo aportará modernidad y estética al edificio, sino que también permitirá un mejor aprovechamiento de la luz natural y una mayor eficiencia energética. Este elemento, que se convertirá en uno de los sellos distintivos del Microestadio, ya comienza a darle al predio la fisonomía definitiva que imaginaron sus proyectistas.

Al mismo tiempo, se avanza en la construcción del núcleo de baños públicos, un espacio fundamental para garantizar la comodidad y la accesibilidad de los vecinos y visitantes que concurran a los futuros eventos deportivos, culturales o recreativos.

En paralelo, se están ejecutando las cenefas de cierre en las cuatro fachadas, un trabajo que resulta clave para consolidar la envolvente del edificio y darle continuidad al diseño arquitectónico. También se completó la cubierta del bar y gimnasio, áreas complementarias que se sumarán a la infraestructura principal y que serán de gran utilidad para el desarrollo de actividades permanentes dentro del predio.

Cada día toma más forma el Microestadio Municipal de Pergamino.

La magnitud de la obra no solo radica en su tamaño e innovación, sino también en lo que representará para la comunidad ya que, una vez finalizado, el Microestadio Municipal será un espacio con capacidad para albergar competencias deportivas de alto nivel, recitales, ferias y distintos tipos de espectáculos, posicionando a Pergamino en el mapa regional como un polo de atracción cultural y social.

Microestadio Municipal

Desde la Municipalidad de Pergamino destacaron que este proyecto forma parte de una planificación estratégica para ampliar y modernizar la infraestructura pública, generando nuevos ámbitos para la práctica deportiva y la vida comunitaria. “El Microestadio es una obra que no solo quedará como un ícono arquitectónico para la ciudad, sino que también será un motor de desarrollo económico y turístico”, remarcaron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano.

De esta manera, cada avance confirma que el Microestadio se perfila como una de las obras más trascendentes para el futuro de Pergamino, capaz de reunir en un mismo lugar a miles de vecinos y visitantes en torno al deporte, la cultura y la recreación.