Microestadio Municipal: Diseño moderno y una estructura única muestra su identidad final

“Estamos en la etapa final de la colocación del piso deportivo”, anunció el intendente Javier Martinez . “Dentro de muy poco vamos a poder disfrutarlo a pleno”, agregó el mandatario local luego de la recorrida que llevó a cabo por el Microestadio Municipal Pergamino .

Las obras continúan avanzando a paso firme y se consolida como uno de los proyectos de infraestructura deportiva más importantes que ha encarado la ciudad en los últimos años. Ubicado en un punto estratégico del predio adjunto al circuito El Panorámico, este espacio comenzará muy pronto a transformarse en el nuevo epicentro de la actividad física, cultural y recreativa de Pergamino y la región.

Durante una recorrida reciente, el intendente Martínez destacó los progresos alcanzados en las últimas semanas y celebró el trabajo conjunto concretado por los equipos técnicos y operativos que intervienen en cada etapa. “Estamos en la fase final de colocación del piso deportivo, una de las instancias más esperadas porque marca el cierre de la etapa estructural y el inicio de la puesta a punto para su uso. Dentro de muy poco los pergaminenses vamos a poder disfrutarlo a pleno”, expresó ayer el titular del Ejecutivo, acompañado por funcionarios y personal de Desarrollo Urbano .

El ritmo de los trabajos no se detiene y esta semana se concretaron hitos importantes en la construcción de la infraestructura. Entre los avances más significativos se encuentra la finalización de la colocación de la “piel de vidrio”, sin dudas uno de los elementos arquitectónicos más distintivos del proyecto. Este cerramiento no solo aportará una estética moderna y liviana, sino que también mejora la eficiencia lumínica y energética del edificio, permitiendo el ingreso controlado de luz natural durante gran parte del día.

Al mismo tiempo, se completó la ejecución del núcleo de baños públicos, un espacio fundamental para el confort y la funcionalidad del Micro Estadio, pensado para brindar los servicios adecuados tanto a los deportistas como al público que asista a los futuros eventos. “Cada uno de los detalles fue diseñado con una mirada integral, priorizando la accesibilidad, la comodidad y la seguridad de quienes lo utilicen”, explicó uno de los técnicos a cargo de la supervisión de obra.

De manera paralela, los equipos trabajaron en la ejecución de las cenefas de cierre en las cuatro fachadas, que consolidan la estructura externa y definen la imagen final del este edificio. Estas terminaciones metálicas otorgaron una continuidad visual, reforzaron la aislación y garantizan un acabado de calidad acorde a la magnitud del proyecto.

También se completó recientemente la cubierta del bar y el gimnasio, dos sectores que forman parte del equipamiento complementario del predio y que amplían en este caso la funcionalidad del complejo. “El bar estará ubicado en uno de los puntos de encuentro estratégicos, pensado no solo para acompañar los eventos deportivos, sino también para ser utilizado por vecinos y visitantes que disfruten del lugar. A su vez, el gimnasio, por su parte, sumará una oferta de servicios orientada a distintas disciplinas, con espacios adaptables para entrenamiento, preparación física y actividades comunitarias.

Una obra única

El Micro Estadio Municipal fue concebido como una obra multipropósito, capaz de albergar competencias deportivas de alto nivel, los espectáculos culturales, ferias, exposiciones y eventos sociales. Su diseño permite una gran versatilidad, con capacidad para recibir a más de 3.000 espectadores y una infraestructura moderna que cumple con los estándares técnicos requeridos por las federaciones deportivas.

Desde el Municipio remarcaron que esta construcción no solo representa una mejora en materia de infraestructura, sino que también implica una inversión estratégica en calidad de vida, en inclusión y en desarrollo local. “El deporte y la cultura son herramientas de transformación social. Este espacio va a estar al servicio de nuestros clubes, de las escuelas, de las familias, y de todos los vecinos que entienden al deporte y la cultura como un camino hacia una sociedad más sana y más unida”, subrayó Martínez.

En el entorno del Micro Estadio también se llevan adelante trabajos complementarios de urbanización, como la instalación de luminarias LED, la mejora de veredas y accesos, y la creación de áreas parquizadas que integrarán el edificio al resto del sector. De este modo, el proyecto no solo jerarquizará esta zona de Pergamino y sus inmediaciones en general., sino que potenciará su uso comunitario, fortaleciendo su rol como punto de encuentro y actividad permanente.

Miradas y expectativas

A medida que la obra ingresa en su etapa final, los vecinos comienzan a visualizar el resultado de un trabajo sostenido que combinó planificación, inversión y compromiso institucional. La construcción del Micro Estadio responde a una demanda histórica de la comunidad deportiva y a una visión de ciudad que apuesta al crecimiento equilibrado y a la generación de oportunidades a través del deporte y la cultura.

Cuando abra sus puertas, no solo ofrecerá un espacio moderno y funcional, sino que se convertirá en un símbolo de identidad local, en un escenario de grandes eventos y en un punto de orgullo compartido que cuenta también con distintos componentes para que no haya complicaciones, como por ejemplo, una superficie protectora del piso de madera que permite la colocación de butacas en espectáculos culturales, como así también el tránsito de personas con calzado no deportivo.

“Queremos que este lugar sea un motor para seguir promoviendo la participación, la integración y la vida saludable. Lo que está en marcha es mucho más que una obra: es un proyecto de ciudad pensado para el presente y para las próximas generaciones”, concluyó el intendente Martínez.

De esta manera, el Micro Estadio sigue sumando avances concretos en su construcción, consolidándose como una obra clave para el desarrollo deportivo, cultural y social de Pergamino.