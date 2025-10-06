lunes 06 de octubre de 2025
    • Microcréditos que impulsan sueños: la fuerte apuesta del Municipio local

    El Municipio de Pergamino lanzó este año una herramienta clave que busca fortalecer el ecosistema del emprendedurismo

    6 de octubre de 2025 - 10:56
    Con iniciativas como esta, el Municipio de Pergamino se coloca a la vanguardia en políticas locales de apoyo al emprendedurismo.

    Con iniciativas como esta, el Municipio de Pergamino se coloca a la vanguardia en políticas locales de apoyo al emprendedurismo.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    En un contexto de crecimiento sostenido del emprendedurismo en Pergamino, el Municipio lanzó este año una herramienta clave que busca fortalecer ese ecosistema: un programa de microcréditos a tasa cero destinado a emprendedores locales que ya tienen su proyecto en marcha o que necesitan un empujón para crecer.

    El auge emprendedor en Pergamino no es solo un dato estadístico. Es un cambio de mentalidad.

    El mapa laboral pergaminense transformado por el espíritu emprendedor
    dia del respeto a la diversidad cultural: confirmaron que el viernes sera feriado nacional

    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    La propuesta, inédita en muchos municipios del país, surge como respuesta directa a una necesidad concreta: el acceso a financiamiento accesible. “Es dinero público que se presta, no se regala, y los emprendedores lo entienden perfectamente. Pero lo importante es que es a tasa cero, lo cual marca una diferencia enorme respecto a cualquier crédito tradicional”, explica Eugenio Petinari, director de la Oficina de Empleo y Emprendedurismo del Municipio, en diálogo con LA OPINIÓN.

    Una política pública pensada por el Municipio de Pergamino

    El programa no es un subsidio, sino un préstamo que debe ser devuelto en cuotas, pero sin interés. El tope por beneficiario es de hasta 8 salarios mínimos vitales y móviles, lo que actualmente ronda los 2.400.000 pesos. Sin embargo, muchos de los solicitantes optaron por montos menores, ajustados a necesidades específicas como la compra de maquinaria, insumos o mejoras en su espacio de trabajo.

    “Muchos emprendedores ya tenían parte de los recursos y solo necesitaban completar lo que les faltaba. Otros querían adquirir herramientas puntuales. No todos apuntaron al monto máximo, y eso también habla de una planificación consciente de sus negocios”, señala Petinari.

    El monto total destinado al programa es de 30 millones de pesos, y los fondos provienen del presupuesto municipal, reflejando una decisión política sostenida a lo largo del tiempo. “Hace cuatro o cinco años que venimos trabajando esta idea, y siempre contamos con el apoyo de Javier (Martínez, intendente), que supo incluirlo en el presupuesto. Es un proyecto que maduró gracias a la constancia”, agrega el funcionario.

    Capacitación obligatoria y evaluación transparente

    Para acceder al microcrédito, los interesados debieron cumplir con una serie de pasos. El primero fue participar de un curso obligatorio de 7 clases, centrado en herramientas básicas para la gestión de un emprendimiento: costos, marketing, planificación, finanzas, entre otros. De 500 personas inscriptas, 200 asistieron a los cursos, y 100 continúan actualmente en carrera, ya próximos a presentar su plan de negocio.

    Dicho plan será evaluado por una comisión integrada por la Dirección de Empleo, la Subsecretaría de Educación y representantes del Honorable Concejo Deliberante. “Todo el proceso es muy claro y transparente, desde quiénes acceden hasta cómo se define la aprobación. No hay favoritismos, hay criterios técnicos y una evaluación justa”, subraya Petinari.

    Más que financiamiento: confianza y responsabilidad

    Este programa de microcréditos no es una acción aislada, sino el resultado de años de construcción de vínculos entre el Estado y los emprendedores. El Club de Emprendedores, el programa Potenciate y las ferias locales forman parte del ecosistema que da contención y visibilidad a quienes deciden apostar por un proyecto propio.

    “Si hoy podemos ofrecer microcréditos es porque durante años fuimos construyendo una relación de confianza. No dejamos a nadie a la deriva. Escuchamos, acompañamos y trabajamos en conjunto”, destaca Petinari.

    Con iniciativas como esta, el Municipio de Pergamino se coloca a la vanguardia en políticas locales de apoyo al emprendedurismo. Porque cuando el Estado gestiona con compromiso y los ciudadanos responden con esfuerzo, los resultados se traducen en desarrollo real, empleo genuino y una ciudad más activa y productiva.

