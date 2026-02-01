domingo 01 de febrero de 2026
    • Un mercado "alegre" en Pergamino: el sector automotor pisa el acelerador y proyecta un muy buen 2026

    Juano Motta, referente de Acara y propietario de Pergamino Automotores, analizó los números locales y el avance de los autos chinos, eléctricos e híbridos.

    1 de febrero de 2026 - 07:05
    El mercado automotor argentino se encamina a un 2026 de fuerte dinamismo.

    IN TUCUMAN

    El sector automotor argentino atraviesa una etapa de recuperación y crecimiento que se refleja con claridad en los números. Así lo afirmó Juano Motta, referente regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y titular de Pergamino Automotores, al analizar el desempeño del mercado durante el último año y las proyecciones para 2026. Patentamientos en alza, mayor oferta de marcas, nuevas tecnologías y un consumidor cada vez más exigente configuran un escenario que, según el dirigente, “habla de un mercado alegre y con buenas expectativas”.

    Patentamientos en alza

    El auto es un bien registrable y, como tal, cada operación queda reflejada en el sistema nacional de patentamientos, el SIOMAA, administrado por Acara. Ese registro permite medir con precisión la dinámica del mercado en todo el país y en cada ciudad.

    En 2025, Argentina alcanzó los 600.000 autos patentados, una cifra que marca una clara recuperación frente a años anteriores. Pergamino acompañó esa tendencia: 2.400 vehículos patentados en el año, un promedio de 200 autos por mes, considerado por Motta como “un muy buen número para una ciudad del tamaño de Pergamino”.

    Este volumen no solo refleja capacidad de consumo, sino también un mercado activo, con oferta disponible y herramientas de financiación que impulsan las operaciones tanto en el segmento de cero kilómetro como en el de usados.

    Juano Motta
    Juano Motta, referente regional de Acara.

    Proyecciones 2026

    Las expectativas para 2026 son aún más optimistas. De acuerdo con las previsiones del sector y de las propias terminales, el mercado argentino podría ubicarse entre 650.000 y 700.000 patentamientos en el año.

    Cada marca realiza su propia proyección y, en base a eso, define cuántas unidades traerá al país. En ese marco, Motta destacó el caso de Renault, que prevé patentar 66.000 vehículos, lo que representaría cerca del 10% de participación de mercado. Esta proyección se apoya en una gama amplia y renovada que abarca desde autos pequeños hasta SUVs y utilitarios, además de importantes lanzamientos previstos para el año.

    El peso de Brasil y la industria nacional

    A pesar del crecimiento del mercado, la composición de la oferta plantea desafíos para la industria local. Según los datos de Acara, de los 600.000 autos patentados en 2025, el 50% fue de origen brasileño: unos 300.000 vehículos. En tanto, 230.000 autos fueron de producción nacional, mientras que el resto llegó desde otros países como Francia o Estados Unidos, en volúmenes menores.

    “Brasil sigue siendo nuestra principal competencia”, explicó Motta, al remarcar que esta situación genera tensiones desde el punto de vista industrial, aunque también forma parte de una lógica regional y globalizada de producción a gran escala.

    Autos chinos: del impacto mediático al crecimiento sostenido

    Uno de los fenómenos más comentados del último tiempo fue el desembarco de autos chinos en el mercado argentino. Si bien el impacto mediático fue fuerte —impulsado, entre otras cosas, por la llegada de miles de unidades en barcos—, el impacto real en los patentamientos todavía es moderado.

    Actualmente, los autos chinos representan entre el 3% y el 4% del mercado, aunque las proyecciones indican que podrían superar el 10% en 2026, lo que implicaría entre 60.000 y 70.000 unidades si se concreta el escenario de 700.000 patentamientos.

    Motta considera positiva esta mayor oferta desde la mirada del consumidor: “Hace cuatro años tenías diez marcas para elegir. Para fin de este año estimamos que habrá unas 40 marcas en el mercado argentino. Eso cambia completamente el panorama”.

    Tecnología, equipamiento y precios competitivos

    Uno de los principales diferenciales de los autos chinos es el alto nivel de equipamiento tecnológico a precios más accesibles. Pantallas de gran tamaño, comandos por voz, integración total del celular, techo solar automatizado y sistemas avanzados de asistencia son características que, en marcas tradicionales, suelen encontrarse solo en gamas altas.

    En cuanto a los precios, Motta confirmó que existen autos eléctricos desde los 16.000 dólares, con valores que en plazas como Pergamino rondan los 18.500 o 19.000 dólares. Esta competitividad se explica, en parte, por una licitación del Gobierno nacional que habilitó la importación de 50.000 unidades sin aranceles, especialmente orientadas a vehículos eléctricos e híbridos, con el objetivo de reducir la contaminación.

    Autos eléctricos: mitos, realidades y usos concretos

    El auto eléctrico todavía despierta dudas en muchos consumidores, especialmente en relación con la autonomía y la infraestructura de carga. Motta aclaró que se trata de vehículos pensados principalmente para uso urbano, con autonomías de 200 a 300 kilómetros, más que suficientes si se considera que una persona promedio recorre menos de 40 kilómetros diarios.

    La principal limitación sigue siendo la falta de una red nacional de cargadores, lo que condiciona los viajes largos. Sin embargo, muchos modelos pueden cargarse directamente en un enchufe domiciliario común, sin instalaciones especiales.

    En Pergamino, ya se comercializan vehículos eléctricos para empresas, como la Kangoo eléctrica, utilizada para reparto urbano. Sus ventajas son claras: costos de mantenimiento muy bajos, menos piezas en movimiento, ausencia de aceite, embrague o caja de cambios, y un impacto ambiental prácticamente nulo.

    Un mercado cada vez más competitivo

    Motta también explicó cómo cambió la estructura del negocio automotor. Hoy, las terminales priorizan concesionarios regionales con volumen, y la figura del concesionario pequeño en cada pueblo prácticamente desapareció. “El volumen es clave, tanto para las marcas como para los concesionarios”, señaló.

    En ese contexto, Pergamino se destaca como una de las pocas ciudades de alrededor de 100.000 habitantes que cuenta con todas las marcas generalistas representadas, lo que la posiciona como un polo regional del sector.

    Usados, financiación y planes de ahorro

    El buen momento del mercado también se refleja en los autos usados, un segmento “muy alegre”, con alta rotación y múltiples opciones de financiación. Hoy es posible financiar hasta el 50% del valor de un usado en plazos de dos o tres años, con tasas subsidiadas por bancos y terminales.

    En el segmento de cero kilómetro, las opciones son aún más amplias: financiación a tasa cero, cuotas fijas y planes de ahorro que hoy concentran cerca del 25% del mercado. A diferencia del pasado, muchos planes ofrecen entrega asegurada en pocos meses, lo que los vuelve una herramienta muy atractiva.

    Un 2026 con expectativas altas

    Con oferta disponible, entrega inmediata en la mayoría de los modelos, más marcas, nuevas tecnologías y múltiples herramientas de financiación, el mercado automotor argentino se encamina a un 2026 de fuerte dinamismo. “El consumidor va a tener más opciones que nunca”, resumió Motta, convencido de que el sector atraviesa un punto de inflexión que redefine la manera de comprar, vender y pensar el auto en Argentina.

