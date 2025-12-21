Medicar: El legado de dos pioneros que transformaron la emergencia médica en Pergamino

Los socios fundadores junto a una ambulancia, en los primeros años de la empresa.

Enrique Auil y Gustavo Marino Aguirre los pioneros que pensaron y le dieron forma a Medicar.

A cuatro décadas de su nacimiento, Medicar revisita los conceptos que definieron su identidad. En una entrevista realizada hace cinco años, Gustavo Marino Aguirre -fallecido en 2021- repasaba la historia, la misión y las convicciones que dieron forma a la empresa. En cada tramo de aquella conversación, aparecía también la figura imprescindible de su socio y amigo, el doctor Enrique Auil, fallecido en 2015.

A fines de 1985 Medicar comenzaba su actividad con un objetivo claro: brindar a Pergamino un sistema integrado de emergencias capaz de responder con rapidez, equipamiento adecuado y criterio médico. Así lo describía Gustavo Marino Aguirre en aquella entrevista por los 35 años, donde su relato no sólo repasaba la evolución de la empresa sino también el protagonismo de Enrique Auil, compañero de la primera hora y figura cardinal de la construcción del proyecto.

“La comunidad entendió cuál era nuestra misión y confió en Medicar desde el primer día”, señalaba Gustavo. Y añadía que gran parte de esa confianza se había cimentado en una convicción compartida con Auil: “Había que estar preparados para la emergencia real, no para lo posible sino para lo inesperado”.

Gustavo evocaba con claridad cómo era la atención en Pergamino antes de 1985. El médico acudía al domicilio con su propio auto y apenas un tensiómetro. “No había medicación ni equipamiento para una asistencia seria”, explicaba.

En ese diagnóstico coincidió desde el primer día Enrique Auil, cardiólogo de reconocida trayectoria. Aunque no formó parte de la entrevista —ya llevaba cinco años fallecido— su figura aparecía una y otra vez en palabras de Gustavo.

“Enrique fue quien más insistió en que Pergamino necesitaba un sistema moderno de emergencias”, recordaba. “Compartíamos la inquietud profesional y la preocupación por esos casos en los que el tiempo definía la vida”.

La empresa nació con ellos dos impulsando cada detalle, junto al contador Daniel Marino.

galdo

Fundar en medio de la incertidumbre

Gustavo rememoraba también los años complejos del Plan Austral y la posterior hiperinflación:

“Subíamos los abonos un 150 por ciento de un mes a otro y aun así no alcanzaba”.

Pero en esa adversidad también estaba presente la figura de Auil:

“Enrique nunca dudó. Decía que si la comunidad nos necesitaba, había que seguir”, relataba Gustavo en la entrevista.

Esa perseverancia conjunta fue una de las razones por las cuales Medicar sobrevivió a una época en la que muchos emprendimientos no lo hicieron.

taller sola

Ser pioneros: la marca que dejaron los fundadores

Gustavo señalaba que la inspiración inicial surgió del modelo de ECCO, en Rosario.

“Era una novedad total: asistencia rápida, móvil equipado y criterio médico al instante”.

Y aunque lo dijera él, el crédito también era compartido:

“Enrique fue fundamental para adaptar esa experiencia a nuestro medio. Tenía una mirada muy clara sobre la cardiología de urgencia y sobre cómo debía funcionar un servicio moderno”.

Otra innovación decisiva —el sistema prepago— también nació de largas conversaciones entre ambos. “Tuvimos que explicarlo casa por casa, pero era la forma de garantizar un servicio estable”, recordaba Gustavo.

La evolución del equipamiento: una apuesta sostenida

Gustavo describía con detalle la transformación tecnológica de la empresa: de las primeras Volkswagen a las unidades de alta complejidad actuales.

“La diferencia la marcan los respiradores, los monitores, los equipos de electro y la capacitación del personal”.

Cada avance tecnológico, decía, era coherente con aquello que él y Auil habían imaginado desde un principio: una ambulancia tenía que ser una terapia intensiva móvil.

CELP

La cooperación con el SAME

Gustavo explicó que Medicar atendió durante años —y sin cargo— las emergencias de la vía pública. Luego llegó el SAME y la articulación fue natural.

“Cuando ellos no dan abasto vamos nosotros y cuando nosotros tenemos dos urgencias simultáneas recurrimos a ellos”.

Esa visión colaborativa también estaba en el origen.

“Enrique siempre decía que en emergencias no hay competencia; hay responsabilidad”, recordaba Gustavo.

Vocación, pandemia y el valor de los equipos

La entrevista recuperaba uno de los momentos más difíciles: la pandemia de Covid.

“La vocación del personal fue admirable”, decía Gustavo. “Choferes que no eran sólo choferes, sino paramédicos completos”.

En ese reconocimiento también asomaba la semilla del espíritu fundacional: Auil había insistido desde la década del 80 en la necesidad de formar equipos con preparación integral, capaces de trabajar a la par del médico.

Actualización y profesionalización

Como fundador del Sistema Integrado de Emergencias Médicas (SIEM), Medicar participó siempre de capacitaciones intensivas.

“La actualización permanente es una obligación ética”, afirmaba Gustavo.

Ese principio, decía, era compartido desde el primer día por su socio: Auil consideraba que en la emergencia no hay margen para el error diferido.

renault MedicarAviso_RGBweb (1)

Convenios, afiliados y desafíos persistentes

La entrevista incluía también observaciones sobre la relación con obras sociales y sobre el sistema indirecto de comunicación del PAMI, un punto que Gustavo consideraba problemático para los afiliados mayores.

Como en toda su historia, allí también aparecía lo heredado de Auil: una preocupación constante por la accesibilidad del sistema.

La continuidad familiar: el orgullo de ambos

Gustavo recordaba con emoción que la empresa mantenía la misma sociedad desde 1985. Y que, sin planearlo, el proyecto se había ramificado hacia una nueva generación: su hijo Victoriano como director médico y el doctor Diego Auil, hijo de Enrique, como responsable del ordenamiento operativo y de la modernización de la flota.

“Eso confirma que valió la pena”, decía Gustavo. Y aunque no lo dijera explícitamente, esa continuidad también era una forma de prolongar la alianza original entre ambos fundadores.

zeballos

La vigencia de una visión compartida

Hoy, Pergamino recuerda a Gustavo Marino Aguirre y a Enrique Auil como los pioneros que transformaron la atención de emergencias en la ciudad.

Lo que Gustavo dijo hace cinco años —y lo que Enrique sembró antes de partir— explican por qué Medicar cumple 40 años con la misma misión intacta: estar donde la urgencia exige, llegar preparados y sostener la vida con profesionalismo y humanidad.