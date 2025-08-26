Nunca fuimos del PRO de Ritondo: Javier Martínez marcó diferencias y defendió el proyecto HECHOS

Javier Martínez participó del programa Doble Discurso en LA OPINION PLAY. Se despegó del armado del PRO de Ritondo.

En el programa Doble Discurso, transmitido por LA OPINION PLAY, el intendente de Pergamino, Javier Martínez , analizó la campaña, explicó por qué decidió fundar el espacio HECHOS junto a San Nicolás y marcó diferencias con el PRO que hoy comanda Cristian Ritondo .

Durante la entrevista, Martínez hizo hincapié en la esencia de su gestión y en la filosofía que inspira a HECHOS:

“Yo soy una persona de gestión. Salgo temprano todos los días, recorro la ciudad, hablo con los empleados. La ideología es importante para marcar un rumbo, pero a mí me seduce lo que propone HECHOS: no prometer, sino mostrar lo que hicimos. Porque lo que hicimos es el aval de que lo que prometemos, lo cumplimos.”

El jefe comunal señaló que la decisión de alejarse del PRO tal como está hoy se basa en su rechazo a las imposiciones externas:

“Lo que no me sedujo es que desde dos escritorios en Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer los pergaminenses. Eso no corresponde.”

¿Qué pasó con el PRO?

Consultado sobre el rol actual de Cristian Ritondo en el partido, Martínez fue categórico:

“Nosotros nunca fuimos del PRO de Ritondo. Entramos en su momento al PRO por un apego a Mauricio Macri y fue él quien nos invitó a participar. Vamos a seguir cercanos a esa idea del PRO de Mauricio, no al de Ritondo.”

El intendente sostuvo que HECHOS surge como un espacio regional, con identidad propia y enfoque en la gestión, lejos de las lógicas centralistas:

“Nuestro objetivo es que las ciudades del interior trabajen con agendas propias, porque conocemos los problemas reales de nuestros vecinos.”

El mensaje a los vecinos

Martínez continuó la entrevista reafirmando que la boleta de HECHOS es la boleta de la gestión:

“Lo que hemos hecho en Pergamino y lo que logró San Nicolás son ejemplos claros de que se puede administrar con eficiencia, con austeridad y con resultados concretos para la gente.”