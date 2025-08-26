martes 26 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nunca fuimos del PRO de Ritondo: Javier Martínez marcó diferencias y defendió el proyecto HECHOS

    El intendente reafirmó su pertenencia a HECHOS junto a San Nicolás y aclaró: “Nosotros nunca fuimos del PRO de Ritondo, seguimos cerca de la idea original".

    26 de agosto de 2025 - 11:32
    Javier Martínez participó del programa Doble Discurso en LA OPINION PLAY. Se despegó del armado del PRO de Ritondo.

    Javier Martínez participó del programa Doble Discurso en LA OPINION PLAY. Se despegó del armado del PRO de Ritondo.

    LAOPINION

    En el programa Doble Discurso, transmitido por LA OPINION PLAY, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, analizó la campaña, explicó por qué decidió fundar el espacio HECHOS junto a San Nicolás y marcó diferencias con el PRO que hoy comanda Cristian Ritondo.

    Lee además
    feria del libro pergamino: mas de 8 mil personas pasaron por bellas artes

    Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes
    cooperativa electrica de pergamino: quedo habilitado el crematorio y desde el viernes estara operativo

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    Durante la entrevista, Martínez hizo hincapié en la esencia de su gestión y en la filosofía que inspira a HECHOS:

    “Yo soy una persona de gestión. Salgo temprano todos los días, recorro la ciudad, hablo con los empleados. La ideología es importante para marcar un rumbo, pero a mí me seduce lo que propone HECHOS: no prometer, sino mostrar lo que hicimos. Porque lo que hicimos es el aval de que lo que prometemos, lo cumplimos.”

    El jefe comunal señaló que la decisión de alejarse del PRO tal como está hoy se basa en su rechazo a las imposiciones externas:

    “Lo que no me sedujo es que desde dos escritorios en Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer los pergaminenses. Eso no corresponde.”

    ¿Qué pasó con el PRO?

    Consultado sobre el rol actual de Cristian Ritondo en el partido, Martínez fue categórico:

    “Nosotros nunca fuimos del PRO de Ritondo. Entramos en su momento al PRO por un apego a Mauricio Macri y fue él quien nos invitó a participar. Vamos a seguir cercanos a esa idea del PRO de Mauricio, no al de Ritondo.”

    El intendente sostuvo que HECHOS surge como un espacio regional, con identidad propia y enfoque en la gestión, lejos de las lógicas centralistas:

    “Nuestro objetivo es que las ciudades del interior trabajen con agendas propias, porque conocemos los problemas reales de nuestros vecinos.”

    Embed - LaOpinionPlay on Instagram: "Durante el último Doble discurso, el intendente Javier Martínez pasó por nuestros estudios."

    El mensaje a los vecinos

    Martínez continuó la entrevista reafirmando que la boleta de HECHOS es la boleta de la gestión:

    “Lo que hemos hecho en Pergamino y lo que logró San Nicolás son ejemplos claros de que se puede administrar con eficiencia, con austeridad y con resultados concretos para la gente.”

    Embed

    Temas
    Seguí leyendo

    Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    "Vuelta al agua": Los Centros de Desarrollo Comunitario siguen disfrutando del Natatorio Olímpico

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera

    Alfonso Domenech cerró la Etapa Regular del TC con un sabor amargo

    El desafío del voto accesible: Pergamino abre un espacio de diálogo y compromiso

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martínez participó del programa Doble Discurso en LA OPINION PLAY. Se despegó del armado del PRO de Ritondo. video

    Nunca fuimos del PRO de Ritondo: Javier Martínez marcó diferencias y defendió el proyecto HECHOS
    Policía halló en baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Por el despiste y vuelco terminaron hospitalizados cuatro sampedrinos que se dirigían desde San Pedro hacia Pergamino con la intención de comercializar bolsas de naranjas en forma ambulante.

    Cuatro sampedrinos hospitalizados tras el despiste y vuelco de una furgoneta en la autopista de la ruta 8

    Detenido un joven en allanamiento por estafa en San Nicolás en intercambio de vehículos.

    San Nicolás: joven estafado en intercambio de vehículo y un detenido tras un allanamiento

    Baradero: ambos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025
    Baradero sin paritarias

    Baradero: ambos gremios municipales rechazaron la propuesta del Ejecutivo sobre las paritarias 2025