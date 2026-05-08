Robaron tarjetas de una camioneta estacionada e hicieron compras en comercios nocturnos de Pergamino

Tras el robo de la billetera los ladrones fueron a varios locales a hacer compras.

Una mujer de 41 años denunció el robo de tarjetas bancarias y distintos objetos del interior de su camioneta Ford Ranger estacionada en calle 3 de Febrero de Pergamino. Horas después detectó compras no autorizadas en comercios nocturnos mediante una cuenta virtual vinculada a Mercado Pago.

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El episodio fue denunciado durante la madrugada de este miércoles ante personal policial. La víctima, una mujer de 41 años, relató que había dejado estacionada su camioneta Ford Ranger en calle 3 de Febrero al 900 alrededor de las 21:00 del martes.

Al regresar cerca de la medianoche advirtió que desconocidos habían sustraído distintos elementos del interior del habitáculo sin ocasionar daños visibles en el vehículo. Entre los objetos robados se encontraba una riñonera verde con documentación y tarjetas bancarias, además de un dispositivo GPS marca Garmin, dos camperas y un termo con inscripciones de la empresa Bayer.

La damnificada también constató movimientos bancarios y consumos que no había realizado. Según detalló en la denuncia, los autores utilizaron una tarjeta vinculada a Mercado Pago para efectuar compras en distintos comercios de atención nocturna de Pergamino.

Los consumos registrados fueron en “Tik Tok 24”, donde realizaron operaciones a las 23:51 y a las 00:10 por montos de 5.500 y 26.300 pesos respectivamente. Posteriormente hubo otras compras en “El Mago” y “Martina 24/7”, durante la madrugada.

La mujer indicó además que entre las tarjetas robadas había plásticos de entidades bancarias Santander Río, Hipotecario y Citi.

Investigación policial

La causa fue caratulada como hurto y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1. Personal policial solicitó relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y el Grupo Táctico Operativo avanzará con distintas diligencias para intentar identificar a los responsables.

Los investigadores buscan determinar si los delincuentes actuaron de manera ocasional o si se trata de una modalidad reiterada de robo de pertenencias desde vehículos estacionados para luego utilizar tarjetas y cuentas virtuales en comercios de atención permanente.