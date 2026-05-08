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    • La Patrulla Urbana detuvo a tres sujetos, uno de ellos menor de edad, que deambulaban por los techos de casas

    Los efectivos de la Patrulla Urbana desbarataron un intento de robo en calle México, logrando la aprehensión de tres sujetos tras un cerrojo.

    8 de mayo de 2026 - 12:09
    Los agentes municipales de Patrulla Urbana desarrollaron eloperativo cerrojo para interceptar a los tres sospechosos.

    Los agentes municipales de Patrulla Urbana desarrollaron eloperativo cerrojo para interceptar a los tres sospechosos.

    LA OPINION
    Los agentes municipales de Patrulla Urbana desarrollaron eloperativo cerrojo para interceptar a los tres sospechosos.

    Los agentes municipales de Patrulla Urbana desarrollaron eloperativo cerrojo para interceptar a los tres sospechosos.

    LA OPINION
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    En la madrugada de este viernes, personal de la Patrulla Urbana Pergamino y la Policía local capturaron a tres hombres de 17, 18 y 25 años tras un intento de ingreso a una vivienda en calle México al 750, luego de un despliegue coordinado que incluyó un operativo cerrojo efectivo.

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    Patrulla Urbana Pergamino alerta

    El hecho comenzó alrededor de las 1:30, cuando un llamado al 911 Emergencias alertó sobre la presencia de tres individuos sospechosos que se desplazaban por los techos de las viviendas en la zona de calle México al 700. Rápidamente, el móvil 25 de la Patrulla Urbana Pergamino, integrado por el Agente Bedini y los Sargentos Capriotti y Mansilla, se desplazó al lugar junto a unidades policiales.

    Al arribar a la dirección indicada, los agentes divisaron a uno de los sospechosos en la vía pública realizando tareas de "campana", mientras los otros dos se encontraban aún sobre las estructuras de las fincas linderas, intentando vulnerar la seguridad de los domicilios.

    Operativo cerrojo Pergamino

    Ante la situación, los efectivos de la Patrulla Urbana coordinaron un operativo cerrojo junto a los móviles policiales a cargo de los sargentos Wayton y Mast. La rápida respuesta impidió la huida de los malvivientes, quienes intentaron escapar saltando desde un techo hacia la calle al verse rodeados por la presencia de las fuerzas de seguridad.

    Aprehendidos

    Los tres implicados fueron identificados y aprehendidos en el acto. Se trata de dos jóvenes de 18 y 25 años y un adolescente de 17. Según informaron fuentes oficiales, por directiva de la fiscalía interviniente, los dos mayores y el menor de edad fueron trasladados a las dependencias correspondientes bajo la carátula de tentativa de robo.

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