Marcos Emanuel presenta Viaje en el Museo Municipal de Bellas Artes antes de su show en Café La Humedad

Viaje es la nueva propuesta artística de Marcos Emanuel, un espectáculo que invita al público a sumergirse en la esencia de la música popular argentina.

Antes de su desembarco en el mítico espacio Café La Humedad —previsto para el 5 de diciembre—, el cantante local Marcos Emanuel presentará este viernes a las 21:00 su espectáculo Viaje en el Museo Municipal de Bellas Artes , ubicado en la esquina de avenida Alsina y Moreno.

“Nos encantaría que nos puedan acompañar. Será un show especial en un lugar especial”, invita el artista, quien además recuerda que las entradas pueden reservarse por mensaje directo o adquirirse a través de la plataforma Passline.

El espectáculo llega a nuestra ciudad luego de su reciente presentación en Buenos Aires, el pasado 18 de octubre, en el histórico Club Cambalache del barrio de San Telmo (CABA) .

Viaje es la nueva propuesta artística de Marcos Emanuel , un espectáculo que invita al público a sumergirse en la esencia de la música popular argentina. Con un repertorio que enlaza zambas, chacareras, chamamés y carnavalitos, la obra traza un recorrido sonoro por los paisajes y emociones que conforman nuestra identidad cultural.

Cada canción funciona como una estación dentro de este itinerario: desde la fuerza telúrica de las chacareras santiagueñas y la nostalgia profunda de las zambas, hasta la alegría litoraleña del chamamé y la energía festiva de los ritmos norteños. Viaje está pensado para convertirse en un momento compartido, en una celebración colectiva donde la música opera como puente y destino.

Más que un concierto, la puesta se presenta como una experiencia emocional, dinámica y cercana, que honra la tradición pero también invita a redescubrirla desde una mirada contemporánea. El público, más que espectador, se transforma en pasajero de un recorrido que no requiere equipaje: solo ganas de sentir, cantar y dejarse llevar.

Sobre Marcos Emanuel

Con un presente artístico en pleno ascenso, Marcos Emanuel fue elegido Revelación de la Peña Oficial del Festival Nacional de Baradero 2024, ganó la sede Wheelwright del Pre Cosquín 2023 y fue parte de la gira oficial de Cosquín 2025 en el marco del 60° aniversario del Festival Nacional del Folklore.

Su voz y su propuesta recorrieron además escenarios de gran prestigio, entre ellos el Festival de Música Popular Baradero 2025, la Fiesta del Mondongo (Santa Coloma), Agroactiva 2024, la Expo Rural de Pergamino, la Fiesta Provincial de las Legumbres (Santa Fe), el Hilton Pilar, el Festival de la Mujer Hachera junto a Facundo Toro y Los Nombradores del Alba (La Maruja, La Pampa), y la Gran Peña Patria junto a Yamila Cafrune.

Con solidez artística y una identidad marcada por la música de raíz, Marcos Emanuel continúa consolidando un camino que combina tradición, frescura y emoción.