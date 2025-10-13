Marcos Emanuel llega a Buenos Aires con Viaje, su espectáculo de folklore y música popular

Marcos Emanuel , talentoso intérprete de folklore y música popular argentina, arribará por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires para presentar su espectáculo solista titulado Viaje , una propuesta que invita a recorrer paisajes sonoros del país profundo a través de canciones cargadas de raíz, emoción y autenticidad.

La presentación será el próximo sábado 18 a las 21:00 en el Club Social Cambalache , ubicado en Defensa 1179, en pleno corazón del histórico barrio de San Telmo . El espacio, que funciona dentro de la emblemática Casa de los Ezeiza , es conocido por ofrecer experiencias culturales a puertas cerradas, en un formato íntimo y exclusivo, que permite una conexión única entre artistas y público.

Con una trayectoria que lo ha llevado a pisar escenarios de todo el país, Emanuel desembarca en la capital con un repertorio que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo, reinterpretando clásicos del cancionero nacional y presentando composiciones propias que hablan de su tierra, su gente y su mirada poética del mundo.

El nuevo espectáculo de Marcos Emanuel es una propuesta que invita al público a recorrer nuestras raíces a través de la música popular argentina. Con un repertorio que enlaza zambas, chacareras, chamamés y carnavalitos, la obra propone un recorrido sonoro y emocional por distintos paisajes de nuestra tierra.

Cada canción es una estación en este recorrido: desde la fuerza de las chacareras santiagueñas, la nostalgia de las zambas, la fiesta del litoral con el chamamé, hasta la energía contagiosa de los ritmos norteños.

Viaje está pensado para momentos especiales, donde la música se comparte como una celebración colectiva. Más que un concierto, es una experiencia donde el público se convierte en pasajero de un recorrido que no necesita equipaje, solo ganas de sentir, cantar y emocionarse.

Con una puesta dinámica, cercana y profundamente identitaria, Marcos Emanuel ofrece un espectáculo que honra la tradición y a la vez invita a vivir la música como un destino común: la emoción compartida.

Sobre Marcos Emanuel

Con una sólida y ascendente trayectoria en la música folklórica, Marcos Emanuel se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras del género en los últimos años en Pergamino. En 2024 fue reconocido como Revelación de la Peña Oficial del Festival Nacional de Baradero, uno de los escenarios más emblemáticos del folklore argentino. Su talento también lo llevó a ser ganador de la sede Wheelwright en el Pre Cosquín 2023, lo que le permitió formar parte de una gira artística en Cosquín 2025, en el marco del 60° aniversario del Festival Nacional del Folklore, una edición histórica del evento más importante de la música popular argentina.

Emanuel ha tenido una presencia destacada en numerosos festivales y encuentros culturales a lo largo del país. Entre sus participaciones más recientes se destacan el Festival de Música Popular Baradero 2025, la Fiesta del Mondongo en Santa Coloma, Agroactiva 2024, la Expo Rural de Pergamino y la Fiesta Provincial de las Legumbres en Santa Fe, donde fue ovacionado por un público que valoró su autenticidad y compromiso artístico.

También ha llevado su música a espacios no convencionales y de gran visibilidad, como el Hilton Pilar, y ha compartido escenario con referentes del folklore nacional como Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, en el Festival de la Mujer Hachera (La Maruja, La Pampa). Además, formó parte de la Gran Peña Patria junto a la reconocida cantora Yamila Cafrune, reafirmando su lugar en el circuito federal del folklore argentino.