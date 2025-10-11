Murió Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Premio Oscar, a los 79 años

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Diane Keaton protagonizó títulos que marcaron generaciones. ARCHIVO

La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall y una de las figuras más queridas de Hollywood, falleció este sábado a los 79 años, según confirmó su familia al medio People y fue publicado por el New York Post. La noticia causó una gran conmoción en la industria del cine y entre millones de fanáticos alrededor del mundo.

Keaton, nacida en Los Ángeles en 1946, comenzó su carrera en el teatro antes de saltar al cine en los años 70. Su talento y carisma la llevaron rápidamente a convertirse en una de las actrices más admiradas de su generación. Alcanzó la fama internacional al interpretar a Kay Adams en El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, y más tarde se consolidó con su inolvidable papel en Annie Hall, de Woody Allen, que le valió el premio Oscar a Mejor Actriz en 1977.

Diane Keaton marcó a generaciones A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, protagonizó títulos que marcaron generaciones como Father of the Bride, Something’s Gotta Give, The First Wives Club y Manhattan. Su estilo inconfundible, su elegancia natural y su particular sentido del humor la convirtieron en un ícono cultural dentro y fuera de la pantalla.

En lo personal, nunca se casó pero fue madre de dos hijos adoptivos, Dexter y Duke. En varias entrevistas habló abiertamente sobre su vida lejos de los estereotipos de Hollywood y sobre sus luchas con la bulimia durante su juventud, temas que abordó con la honestidad y sensibilidad que siempre la caracterizaron.

La familia de Keaton pidió respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras colegas y admiradores de todo el mundo la despiden con emotivos mensajes en redes sociales. Su último trabajo en cine fue la película Summer Camp (2024), estrenada el año pasado. Con su partida, el cine pierde a una artista irrepetible, símbolo de autenticidad y talento, cuya huella quedará para siempre en la historia de Hollywood.

