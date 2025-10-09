Comienza este viernes el Festival Internacional de Cine Pergamino 2025

https://pergaminocine.com.ar/
Día 1 (viernes 10) en Teatro Unión Ferroviaria
A las 17:00, cortometrajes nacionales
-El público, dirigido por Mateo López Cornejo, con Ariadna Asturzzi, Germán Sansotti y Fernando Krapp (Ficción 20 minutos).
-R12, del director Facundo Aybar (Ficción 19 minutos).
-Del caminar en el viento, del director Ramiro Ontiveros (Documental 7 minutos).
A las 18:00, Cortometrajes Internacionales
-Zapal, la memoria de una fotografía, de los directores Francisco Artacho y José Luis Tirado - España (Documental 17 minutos).
-La Bouteille, del director Xavier Mesme - Francia (Ficción 6 minutos).
-Ser un niño, de la directora María Carolina Quintana - Chile (Ficción 11 minutos).
A las 19:00, largometraje nacional
-Martín García, del director Aníbal Garisto (Ficción 82 minutos).
A las 22:00, largometraje nacional
-El agrónomo, del director Martín Turnes (Ficción 71 minutos).
A las 22:00, Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Largometraje nacional
-Alicia detrás de la puerta, de la directora Mercedes Roca (Documental de 95 minutos).
Día 2 (sábado 11)
A las 16:00, Teatro Unión Ferroviaria - Cortometrajes internacionales
-Dans l'autre monde, de la directora Aurelia Hollart - Francia (Ficción de 19 minutos).
-Bird drone – del director Radheya Jegatheva - Australia (Animación de 9 minutos).
-La niña tatuada, de la directora Elisa Lanzas - España (Ficción 14 minutos).
A las 17:00 – Teatro Unión Ferroviaria - Largometraje nacional
-Mar de fondo, de la directora Oriana Castro (Documental de 89 minutos).
A las 17:00, en la sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Cortometrajes Internacionales
-Paris 70, del director Dani Feixas - España (Ficción de 13 minutos).
-La grenade noire, del director Ali Zare Ghanatnowi - Irán - Francia (Ficción de 14 minutos).
-Don Pacho, del director Oscar Gilberto Vesga Pérez - Colombia (Documental de 11 minutos)
A las 18:00 - en la sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Cortometrajes nacionales
-Contacto estrecho, del director Coco Murphy (Ficción de 9 minutos).
-Desde el principio hasta el final, de la directora Loana Pagani (Documental de 16 minutos).
-9 minutos, de la directora Victoria Mammoliti (Ficción de 15 minutos).
A las 19:00 – Auditorio - Largometraje nacional
-El sonido de antes, del director Yael Szmulewicz (Documental de 89 minutos).
A las 19:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional
-Cuando las nubes esconden la sombra, del director José Luis Torres Leiva (Ficción 70 minutos).
A las 22:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional
-El mensaje, del director Iván Fund (Ficción de 91 minutos).
A las 22:00 - Auditorio - Largometraje nacional
-La quinta, de la directora Silvina Schnicer (Ficción 98 minutos).
Día 3 (Domingo 12)
A las 17:00 - Teatro Unión - Cortometrajes nacionales
-La otra espera, de Teresita Rossetto (Ficción de 8 minutos).
-Una monedita, de Manu Vázquez Santana (Ficción de 8 minutos).
-Recetas para la supervivencia, de Cane Kallsen (Documental de 16 minutos).
A las 17:00 - Auditorio - Largometraje nacional
-Amantes en el cielo, del director Fermín de la Serna (Documental de 78 minutos).
A las 17:00 - Bellas Artes - Charla - Actividad especial
-Actuación en el cine: una conversación sobre el arte del tiempo. Charla con invitada especial: María Canale.
A las 18:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional
-Lago escondido, soberanía en juego, del director Camilo Gómez Montero (Documental de 77 minutos).
[email protected]
Contacto prensa 11 – 54099072