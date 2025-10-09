jueves 09 de octubre de 2025
    • Entretenimiento

    Comienza este viernes el Festival Internacional de Cine Pergamino 2025

    Tres días de proyecciones y actividades especiales en el Teatro Unión Ferroviaria y en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez con entrada libre y gratuita.

    9 de octubre de 2025 - 13:56
    Con el cortometraje nacional El público comienza este viernes a las 17:00 en el Teatro Unión Ferroviaria, el Festival Internacional de Cine Pergamino.

    Con el cortometraje nacional El público comienza este viernes a las 17:00 en el Teatro Unión Ferroviaria, el Festival Internacional de Cine Pergamino.

    FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PERGAMINO

    Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará el Festival Internacional de Cine Pergamino. Serán tres días de proyecciones y actividades especiales promoviendo el acceso gratuito al cine y la formación de espectadores.

    La propuesta continúa con la proyección de Gente di Roma película del año 2003 dirigida por Ettore Scola.
    Con el film Gente di Roma, continúa este viernes el ciclo "Cinque Città, Cinque Film!"
    La muestra de Arte textil se desprende de los encuentros de investigación y producción artística contemporánea.
    Se inaugura en Pergamino la muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones

    Bajo el lema “El cine como encuentro” el Festival se propone un espacio de formación cultural, diálogo y reflexión en torno al cine y su público.

    Toda la programación en: Instagram: @pergaminocine

    https://pergaminocine.com.ar/

    Programación completa del Festival Internacional de Cine Pergamino

    Día 1 (viernes 10) en Teatro Unión Ferroviaria

    A las 17:00, cortometrajes nacionales

    Embed - EL PÚBLICO | Trailer oficial | Cortometraje

    -El público, dirigido por Mateo López Cornejo, con Ariadna Asturzzi, Germán Sansotti y Fernando Krapp (Ficción 20 minutos).

    -R12, del director Facundo Aybar (Ficción 19 minutos).

    -Del caminar en el viento, del director Ramiro Ontiveros (Documental 7 minutos).

    A las 18:00, Cortometrajes Internacionales

    -Zapal, la memoria de una fotografía, de los directores Francisco Artacho y José Luis Tirado - España (Documental 17 minutos).

    -La Bouteille, del director Xavier Mesme - Francia (Ficción 6 minutos).

    -Ser un niño, de la directora María Carolina Quintana - Chile (Ficción 11 minutos).

    A las 19:00, largometraje nacional

    -Martín García, del director Aníbal Garisto (Ficción 82 minutos).

    A las 22:00, largometraje nacional

    -El agrónomo, del director Martín Turnes (Ficción 71 minutos).

    A las 22:00, Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Largometraje nacional

    -Alicia detrás de la puerta, de la directora Mercedes Roca (Documental de 95 minutos).

    Día 2 (sábado 11)

    A las 16:00, Teatro Unión Ferroviaria - Cortometrajes internacionales

    -Dans l'autre monde, de la directora Aurelia Hollart - Francia (Ficción de 19 minutos).

    -Bird drone – del director Radheya Jegatheva - Australia (Animación de 9 minutos).

    -La niña tatuada, de la directora Elisa Lanzas - España (Ficción 14 minutos).

    A las 17:00 – Teatro Unión Ferroviaria - Largometraje nacional

    -Mar de fondo, de la directora Oriana Castro (Documental de 89 minutos).

    A las 17:00, en la sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Cortometrajes Internacionales

    -Paris 70, del director Dani Feixas - España (Ficción de 13 minutos).

    -La grenade noire, del director Ali Zare Ghanatnowi - Irán - Francia (Ficción de 14 minutos).

    -Don Pacho, del director Oscar Gilberto Vesga Pérez - Colombia (Documental de 11 minutos)

    A las 18:00 - en la sala Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez - Cortometrajes nacionales

    -Contacto estrecho, del director Coco Murphy (Ficción de 9 minutos).

    -Desde el principio hasta el final, de la directora Loana Pagani (Documental de 16 minutos).

    -9 minutos, de la directora Victoria Mammoliti (Ficción de 15 minutos).

    A las 19:00 – Auditorio - Largometraje nacional

    -El sonido de antes, del director Yael Szmulewicz (Documental de 89 minutos).

    A las 19:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional

    -Cuando las nubes esconden la sombra, del director José Luis Torres Leiva (Ficción 70 minutos).

    A las 22:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional

    -El mensaje, del director Iván Fund (Ficción de 91 minutos).

    A las 22:00 - Auditorio - Largometraje nacional

    -La quinta, de la directora Silvina Schnicer (Ficción 98 minutos).

    Día 3 (Domingo 12)

    A las 17:00 - Teatro Unión - Cortometrajes nacionales

    -La otra espera, de Teresita Rossetto (Ficción de 8 minutos).

    -Una monedita, de Manu Vázquez Santana (Ficción de 8 minutos).

    -Recetas para la supervivencia, de Cane Kallsen (Documental de 16 minutos).

    A las 17:00 - Auditorio - Largometraje nacional

    -Amantes en el cielo, del director Fermín de la Serna (Documental de 78 minutos).

    A las 17:00 - Bellas Artes - Charla - Actividad especial

    -Actuación en el cine: una conversación sobre el arte del tiempo. Charla con invitada especial: María Canale.

    A las 18:00 - Teatro Unión - Largometraje nacional

    -Lago escondido, soberanía en juego, del director Camilo Gómez Montero (Documental de 77 minutos).

    [email protected]

    Contacto prensa 11 – 54099072

    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno 

    Zarate: Independiente se afianza como único líder del Clausura ABZC tras vencer a Defensores Unidos

