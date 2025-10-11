sábado 11 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Fin de semana a puro jazz en Pergamino con el 3360 Festival en Espacio GAE

    Este sábado se presentan JAM Jazz Trío y Calivar, dos agrupaciones pergaminenses y Groove Fandango 5, banda oriunda de San Nicolás.

    11 de octubre de 2025 - 11:54
    Groove Fandango 5, de San Nicolás, se presenta este sábado.

    Groove Fandango 5, de San Nicolás, se presenta este sábado.

    3360 JAZZ FESTIVAL

    Este sábado y domingo, el 3360 Jazz Festival Pergamino continuará en Espacio GAE (Guido 722), con una programación que reúne a artistas locales y regionales, y una propuesta que celebra la diversidad del jazz en todas sus formas. El encuentro, que busca consolidarse como una cita imperdible para músicos y amantes del género, ofrece un recorrido sonoro que va desde los clásicos del swing, hasta la experimentación y la fusión contemporánea.

    La actividad del sábado comienza a las 21:00 con la presentación de JAM Jazz Trío y Calivar, dos agrupaciones pergaminenses que combinan calidad interpretativa con una mirada propia sobre el lenguaje del jazz.

    El cierre estará a cargo de Groove Fandango 5, banda oriunda de San Nicolás, que llega con una trayectoria consolidada y un repertorio potente.

    Finalmente, el domingo a las 19:00, el festival bajará el telón con un programa de alto nivel: Lila y Pulpa, dos proyectos innovadores llegados desde Junín, y Pampa's Jazz, representantes locales que exploran un repertorio con sello propio.

    Las entradas en puerta tienen un valor de $13.000.

    3360 Jazz Festival Pergamino: Sobre las bandas de la segunda noche

    -Calivar está integrado por Mariano Musacchio (guitarra), Manuel Cortaza (bajo) y Joaquín de Mayo (flauta y cajón).

    -JAM Jazz Trío está integrado por Javier González (bajo), Ariel Colombo (batería) y Manuel Cortasa (guitarra).

    -Groove Fandango 5, está conformado por Diego Landeuix (guitarra), Analìa Centurión (piano), Carlos Brinkmann (saxos), Dante Cabrera (batería) y Juan Cruz Acosta (contrabajo).

    -Lila está conformada por Santiago Lazarte (bajo), Jorge Lubi Figueroa (piano) y Matías Bettinelli (batería), como invitado Marcos Singla (saxo).

    -Pulpa está integrado por Giuliana Vaninetti (voz), Gonzalo Gallardo (piano y coros), Santiago Lazarte (bajo y coros), Matías Bettinelli (batería) y como invitado Marcos Singla (saxo).

    -Pampa's Jazz está integrada por Renzo Bover (piano), Lucas Carrasco (batería) y Eduardo Cruz (contrabajo).

