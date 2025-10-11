Raly Barrionuevo se presenta este sábado en Pergamino con La Mamma Peña

El reconocido músico santiagueño Raly Barrionuevo, nuevamente en Pergamino. PRENSA

Este sábado a las 21:00, en el Gimnasio del Parque Municipal se realizará una nueva edición de La Mestiza, el ciclo de La Mamma Peña, que en esta oportunidad contará con la participación estelar del reconocido músico santiagueño Raly Barrionuevo.

La velada reunirá también a artistas regionales y locales que aportarán su identidad a este encuentro y música en vivo: Fogoneros sin Arreglo, La Pueblerina, La Trasnochada y Zoilo Bartolo completan la grilla artística. El evento contará con servicio de bufet, y las entradas anticipadas se encuentran a la venta a un valor de $25.000.

Raly Barrionuevo: un artista que trasciende el folklore Raly Barrionuevo, nacido en 1972 en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, es una de las voces más influyentes del folklore argentino contemporáneo. Su propuesta artística, con más de 25 años de trayectoria, se caracteriza por una profunda conexión con las raíces musicales del país, a la vez que explora fusiones con géneros como el rock, el tango y la música latinoamericana.

Comprometido con causas sociales, culturales y ambientales, Raly ha sabido construir una carrera sólida e independiente, con una discografía que supera los 15 álbumes y presentaciones en los principales escenarios de Argentina, América Latina y Europa. Ha sido reconocido con galardones como el Premio Konex y la Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

En este 2025, el artista fue nominado a los Latin Grammy por su reciente disco Mujeres Caminantes, un trabajo que celebra las voces y luchas femeninas a través de canciones profundamente poéticas y comprometidas. Además, participó en la clausura del Festival Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas (México), actuó en la tradicional peña Trum de Unquillo (Córdoba), y fue parte de la segunda luna del Festival de Cosquín, entre otros escenarios destacados del país.

