Mes del Grabado: Cecilia Carrasco Núñez, artista peruana, de visita en Pergamino

Continúa abierta la Exposición Colectiva de Grabado de artistas locales en Centro Cultural Registrarte.

Registro de la exposición III Mini Print internacional en el Centro Cultural Registrarte.

El próximo viernes 10 a las 16:00, en el marco de las actividades del Mes del Grabado , la reconocida artista peruana Cecilia Carrasco Núñez visitará la ciudad de Pergamino para dictar un taller abierto de estampado textil andino en el Centro Cultural Registrarte (Sarratea 221). La propuesta es una oportunidad única para explorar la riqueza visual de las culturas originarias desde un enfoque contemporáneo.

La actividad está dirigida a personas interesadas en el arte, el diseño y la experimentación visual. Se trata de un taller a la gorra, con un aporte sugerido desde $6.000, y requiere inscripción previa al correo: [email protected]

La propuesta de Carrasco invita a reflexionar sobre el vínculo entre paisaje, memoria y símbolos ancestrales, a través del uso de matrices gráficas inspiradas en estructuras compositivas propias de las culturas andinas. En particular, se trabajará con lógicas de diseño andino-amazónico, utilizando el triángulo escalonado como unidad compositiva fundamental.

Cada participante deberá llevar sus propias telas, remeras, bolsos u otras superficies sobre las cuales aplicar las técnicas de estampado. El encuentro combinará prácticas gráficas tradicionales con enfoques actuales de la gráfica textil latinoamericana.

Mes del Grabado: territorio y diálogo visual

Además del taller, durante todo octubre continúa abierta la Exposición Colectiva de Grabado en el mismo espacio cultural, con la participación de artistas locales como Paulo Scarlato, Marcela Cenacchi, Gigi Scotellaro, Natalia Tealdi, Sergio Bonzón, Silvina Morris, Stella Maris Orlando, Virginia Long, Roxana Santoro, Clarisa Camarasa y Graciela Castañón.

En paralelo, se exhiben los trabajos seleccionados en la III Convocatoria Mini Print Internacional, una muestra que reúne más de 150 obras provenientes de países como España, Rusia, Hungría, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Turquía, Rumania, Nueva Zelanda, Suecia y Polonia, entre otros. La exposición puede visitarse de 16:00 a 19:00 en Sarratea 221.

Más información y novedades del espacio: Instagram: @registrartefoto