Lumiere Estudio de Danzas clasificó a la final Elite del certamen de Flavio Mendoza

La etapa selectiva se desarrolló el pasado domingo 5 de octubre en el Teatro Gran Rivadavia.

El estudio pergaminense Lumiere Estudio de Danza , dirigido por la joven profesora Lucila Ingala , logró una destacada participación en la competencia sudamericana de Danzas y Acrobacia Flavio Mendoza , obteniendo la clasificación en categoría Elite para la gran final que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la provincia de Mendoza .

La etapa selectiva se desarrolló el pasado domingo 5 de octubre en el Teatro Gran Rivadavia , ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí, el estudio compitió con bailarines de altísimo nivel provenientes de distintos puntos del país y de la región.

“Tuvimos el placer de estar compitiendo con un nivel altísimo de bailarines en la competencia sudamericana de Flavio Mendoza ”, expresó Ingala, quien destacó que solo acceden a la categoría Elite aquellos participantes que obtienen los puntajes más altos durante esta instancia.

Además, valoró el espíritu colectivo y la diversidad artística del certamen: “Fue hermoso compartir con personas tan talentosas y de diversos estilos musicales”.

Lumière se presentó en esta ocasión con 13 coreografías solistas, interpretadas por las alumnas Delfina Chemes, Ada Bargas, Francesca Ciro y Oriana Fernández, quienes representaron individualmente a la ciudad de Pergamino.

“Ellas, individualmente, representaron a Pergamino, poniéndonos en un nivel súper alto y consiguiendo puntajes muy altos”, señaló la directora del estudio.

Entre los logros más destacados, Delfina Chemes obtuvo el puntaje más alto de la jornada, lo que le permite competir por premios mayores en la final.

Lumiere Estudio de Danza a la final en diciembre

“La noticia más hermosa es que mis alumnas clasificaron con categoría Elite para la competencia final que va a realizarse el 6 de diciembre en Mendoza. Estamos muy contentas con los resultados obtenidos”, expresó con orgullo la profesora.

Ingala también resaltó el valor de la danza como espacio de crecimiento colectivo y personal: “Esperamos que más personas se acerquen a nuestras clases, a compartir danza y poder tener la oportunidad de participar en estos eventos, que nos ayudan a mejorar y crecer tanto en la danza como en la vida. Nos refuerzan nuestros valores y nos recuerdan la importancia del trabajo en equipo”.

Aunque las coreografías fueron solistas, el sentido de grupo estuvo muy presente durante toda la jornada: “Aunque bailaron individualmente, sus compañeras -que esta vez no participaron- estuvieron presentes desde el otro lado, alentando y poniéndose la camiseta de Lumière para darles todo el apoyo”.

La experiencia, según Ingala, fue inolvidable: “Fue un evento lleno de emociones y nuevas vivencias que compartir. Ahora nos empezamos a preparar para todo lo que se viene”.

Esta participación en la competencia sudamericana de Flavio Mendoza marca la tercera instancia competitiva del año para Lumière Dance Estudio, que continúa sumando logros y experiencias en el circuito nacional. Sin embargo, el calendario aún no termina: restan dos competencias más antes de fin de año, y el estudio ya se prepara para los nuevos desafíos.

En ese marco, la profesora Lucila Ingala invita a nuevas alumnas a sumarse a las clases, donde se trabajarán tanto la técnica como la preparación escénica necesaria para afrontar futuras presentaciones y competencias.

Quienes estén interesadas en incorporarse a los entrenamientos y formar parte del equipo, pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram del estudio: @lumiere_danza