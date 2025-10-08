miércoles 08 de octubre de 2025
    • Cultura

    Con el film Gente di Roma, continúa este viernes el ciclo "Cinque Città, Cinque Film!"

    Impulsado por la Asociación Dante Alighieri de Pergamino se proyecta una cuidada selección de películas que recorren diversas regiones de Italia.

    8 de octubre de 2025 - 11:56
    La propuesta continúa con la proyección de Gente di Roma película del año 2003 dirigida por Ettore Scola.

    Los viernes de octubre, a las 18:00, se proyecta una cuidada selección de películas que recorren diversas regiones de Italia, retratando sus paisajes, tradiciones, acentos y estilos de vida a través de historias memorables del séptimo arte.

    Todas las películas se presentan en su idioma original con subtítulos en español, brindando así una experiencia auténtica que permitirá al público local disfrutar de la riqueza del cine italiano, tanto clásico como contemporáneo.

    Este ciclo busca fomentar el conocimiento y la apreciación de la lengua y la cultura italiana, reafirmando el rol de la Dante Alighieri como un referente cultural activo en la ciudad, y ofreciendo a la comunidad una oportunidad única de disfrutar buen cine en un ambiente accesible, plural y gratuito.

    Gente di Toma

    En este film de Ettore Scola la estrella principal es Roma con sus imágenes, historias y personajes. Una imagen de la actual cuidad, diferente a la de hace 10 años y a lo que será dentro de 10 años más. El trabajo, la familia, la globalización, la cocina, el tiempo libre. Hacer lo inaceptable aceptable, mostrar con humor la gran urbe incluso las tragedias. Todo reflejado en forma sarcástica e irónica hace de Roma una verdadera leyenda.

    Esta comedia tiene una duración de 100 minutos.

