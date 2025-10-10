Llega Belén, la película que representará a Argentina en los Premios Oscar 2026

Los extraños: capítulos 2. Los personajes han vuelto, más brutales e implacables que nunca.

Tron Ares, continuación de Tron, la película de ciencia ficción de Disney de 1982, y de su secuela de 2010, Tron: El Legado.

Dolores Fonzi (derecha) dirige y protagoniza la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026.

Con tres propuestas muy diferentes, esta semana Cinema Pergamino ofrece una cartelera renovada que invita a elegir entre emoción, suspenso y acción futurista.

Cultura y espectáculos Cine, música, teatro y muestras: todo lo que podés hacer en Pergamino este fin de semana largo

Llega Belén , la impactante película argentina basada en un caso real que marcaría un antes y un después en la lucha por los derechos reproductivos. También se estrena Tron: Ares , una nueva entrega del clásico de ciencia ficción de Disney , y Los extraños: capítulo 2 , un relato aterrador que regresa con más violencia y tensión.

Para el público infantil, sigue en cartel Mascotas al rescate, con funciones ideales para disfrutar en familia.

Belén es una película argentina dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi que narra el caso real de una joven tucumana acusada de aborto ilegal en 2014, a pesar de haber sufrido un aborto espontáneo.

El film se centra en la lucha de su abogada (interpretada por Fonzi) contra un sistema judicial conservador para defender a la protagonista, convirtiendo la historia en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y el motor para la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el país.

Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina.

La película representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y competirá en la categoría de Mejor película internacional o de habla no inglesa.

La elección de Belén dejó fuera de la carrera por los Premios Oscar a otras producciones argentinas como Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado de Hernán Rosselli y La mujer de la fila de Benjamín Ávila.

Además, la película buscará un lugar en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional (CCIB), habiéndose impuesto frente a las otras aspirantes Homo Argentum, La mujer de la fila y Gatillero, del pergaminense Cristian Tapia Marchiori.

El elenco está encabezado por Luis Machín, Julieta Cardinali, Laura Paredes, Camila Plaate y Dolores Fonzi.

Este drama argentino tiene una duración de 105 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

Embed - Tron: Ares | Tráiler oficial | Doblado

Continuación de Tron, la película de ciencia ficción de Disney de 1982, y de su secuela de 2010, Tron: El Legado.

En esta nueva entrega, un sofisticado Programa: Ares, es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

La dirección es de Joachim Ronning. El elenco está encabezado por: Gillian Anderson, Cameron Monaghan, Jeff Bridges, Jodie Turner-Smith, Evan Peters, Greta Lee, Jared Leto.

Esta producción norteamericana tiene una duración de 120 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

Los extraños: capítulo 2

Embed - Strangers: Capítulo 2 - Tráiler Oficial

Los extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya, sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

La dirección es de Renny Harlin. El elenco está encabezado por Gabriel Basso y Madelaine Petsch.

Su duración es de 96 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años.