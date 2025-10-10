Cine, música, teatro y muestras: todo lo que podés hacer en Pergamino este fin de semana largo

Este domingo a las 16:00 en El Yerta Club Cultural presentan Un mundo de canciones, espectáculo musical para todas las edades.

En ArteMás se habilitó la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones. Exponen 25 artistas bajo la curaduría está a cargo de Viaviana Andrada.

Cultura y espectáculos Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

Entretenimiento Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

Echevarría 555. La muestra se podrá visitar miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, hasta el viernes 31 de octubre Entrada libre y gratuita.

En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra grupal Somos Cerámica (una mirada al hacer y al sentir de este mundo maravilloso), a cargo de las alumnas del Taller de Graciela Cane.

3360 Jazz Festival

Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará en Espacio GAE 3360 Jazz Festival Pergamino con la participación de ocho destacadas bandas de la ciudad y de la región.

Guido 722, el viernes a las 21:00, el sábado a las 20:00 y el domingo a las 19:00. Las entradas anticipadas pueden adquirirse por $10.000, mientras que en puerta el valor será de $13.000.

Ciclo de Cine Italiano

Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, continúa “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino. Este viernes se proyectará el film Gente di Roma, del año 2003, dirigida por Ettore Scola.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

Este viernes en el El Yerta Club Cultural se presentan Manu Morán, Julián Baglietto + JAM de canciones (primeras 15 anticipadas a $8000). El sábado se presentan Ike Parodi y Palmo Adario (anticipadas $10000)

Estrada 1953, a las 21:00. (alias: entrada.yerta). Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Teatro Unión Ferroviaria y Biblioteca Menéndez

Festival Internacional de Cine Pergamino

Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará el Festival Internacional de Cine Pergamino. Serán tres días de proyecciones y actividades especiales en el Teatro Unión Ferroviaria y el auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. Bajo el lema “El cine como encuentro” el Festival se propone como un espacio de formación cultural, diálogo y reflexión en torno al cine y su público.

Toda la programación en: Intagram: @pergaminocine

https://pergaminocine.com.ar/

Tres estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas: Belén, Tro: Ares y Los extraños: capítulo 2. Sigue en cartel Mascotas al rescate.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Gimnasio Municipal

La Mamma Peña

Este sábado en el Gimnasio del Parque Municipal se desarrollará la edición de La Mestiza de La Mamma Peña, con la participación del reconocido folklorista Raly Barrionuevo. Actuarán también Fogoneros sin arreglo, La pueblerina, La trasnochada y Zoilo Bartolo.

Parque Municipal, a las 21:00. Anticipadas a $25.000. Habrá servicio de bufet.

Ritmo Club

Taller de canto

Este sábado en Ritmo Club Resto Bar, el Taller de Canto a cargo del profesor Hugo Polarrolo hará su muestra.

Avenida Alsina 950, a las 21:00 Reservas al 2477 318000. Ultimos lugares disponibles.

Habemus Theatrum

El mar de noche

Este sábado vuelve a escena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua, escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467. Las funciones continuarán los sábados 11, 18 y 25.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la banda “5ntrol”; el sábado vuelve la agrupación Dinamita; el domingo animará Imperio Tropical.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 19:30. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

El Yerta Club Cultural

Un mundo de canciones

Este domingo en El Yerta Club Cultural presentan Un mundo de canciones, espectáculo musical para todas las edades. Un recorrido entre lo clásico y lo moderno, desde Pipo Percador hasta Canticuénticos, pasando por la imprescindible María Elena Walsh.

Estrada 1953, a las 16:00. Anticipadas a $7000 (alias: entrada.yerta). Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Centro Cultural Bellas Artes

100 x Ciento Sencillito

Este domingo en el Centro Cultural Bellas Artes se llevará a cabo el Encuentro de Música y Danzas Tradicionales 100 x Ciento Sencillito. Se contará con la participación de destacados referentes de la música folklórica nacional y unos diez cuerpos de danzas tradicionales provenientes de Pergamino y distintas localidades de la región.

Avenida Alsina y Moreno, desde las 12:00 del mediodía. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de bufet.

Museo Municipal de Bellas Artes

Historias breves de gente común

Este domingo en el Museo Municipal de Bellas Artes vuelve a escena la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.

Avenida Alsina y Moreno, las 19:30. Las funciones continuarán los domingos 12, 19 y 25 de octubre.

Espacio Cíclico Rojo

A medio camino

Este domingo se despide la obra A medio camino, de María Luz Cruz, bajo la dirección conjunta de Natalia Sachero y Jorge Abal, con las actuaciones de Walter Sachero y Lalo Bonacalza.

Joaquín Menéndez 250, a las 20:00. Anticipadas a $10.000; en puerta, $12.000. Reservas al 2477-588531.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]