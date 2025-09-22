lunes 22 de septiembre de 2025
    • Zárate marchó con bronca y dolor tras el crimen de Saúl De Francesco: exigencia de justicia y crisis en el COZ

    Cientos de vecinos reclamaron justicia tras el asesinato del jubilado Saúl De Francesco. Cuestionamientos al COZ y fuerte crisis institucional en Zárate.

    22 de septiembre de 2025 - 12:15
    Impacto Local

    Zárate vivió este fin de semana una de las manifestaciones más intensas y cargadas de indignación de los últimos años. Tras conocerse el asesinato de Eduardo “Saúl” De Francesco, un jubilado de 79 años, cientos de vecinos se concentraron en la Plaza Mitre para exigir justicia, castigo ejemplar y respuestas institucionales que aún no aparecen.

    La ciudad en la calle: dolor, bronca y desconfianza

    La movilización había sido convocada inicialmente con la esperanza de exigir la aparición con vida del jubilado, desaparecido el 17 de septiembre. Pero con el hallazgo de su cuerpo sin vida en un descampado cercano a la Ruta 9 —ejecutado con un disparo en la nuca—, la protesta mutó en un grito colectivo de justicia y de ruptura con la confianza institucional.

    Frente al Palacio Municipal, una multitud que incluyó familias, comerciantes, trabajadores y vecinos de todas las edades expresó su rabia y dolor. Entre aplausos, llantos, gritos y pancartas, los reclamos apuntaron no solo contra los responsables directos del crimen, sino también contra las estructuras estatales que, para muchos, fallaron en prevenir y proteger.

    El estallido simbólico: un patrullero rodeado, la sala de monitoreo señalada

    La tensión escaló cuando manifestantes se abalanzaron sobre un patrullero del Centro de Operaciones Zárate (COZ), cuerpo al que pertenecía uno de los principales detenidos por el crimen. La escena fue breve pero contundente: un gesto de ruptura con una institución que debería haber sido sinónimo de cuidado.

    La Comisaría local, ubicada a metros del Palacio Municipal, amaneció vallada y custodiada por un operativo especial de la Policía Bonaerense e Infantería. También el edificio municipal —donde funciona la sala de monitoreo del COZ— fue objeto de los cuestionamientos más duros por parte de los vecinos, muchos de los cuales denunciaron falta de control, encubrimiento y silencio.

    “No puede ser que uno de los que debería cuidar esté involucrado en esto”, gritó una mujer desde la plaza. “¿Qué nos queda?”, se preguntaban otros, mientras se coreaba con fuerza la consigna: “¡Justicia por Saúl!”.

    Matzkin: “Un crimen aberrante que sacude a toda la ciudad”

    El intendente Marcelo Matzkin emitió un mensaje a la comunidad, en el que calificó el asesinato como “un crimen aberrante”. Señaló que el Municipio puso a disposición de la Justicia todo el material audiovisual y los registros del sistema de cámaras, y manifestó su acompañamiento a la familia.

    “Saúl era un vecino querido por todos. No podemos permitir que esto quede impune”, sostuvo, en un intento de descomprimir el creciente malestar social, aunque sin anunciar cambios inmediatos en la estructura de seguridad local.

    El silencio de otros actores institucionales, sumado a la participación de una oficial de la Policía Bonaerense, un exonerado y un integrante del COZ en el crimen, convirtió el caso en una crisis de legitimidad, no solo una causa judicial.

    Cuatro detenidos y una ciudad que no quiere acostumbrarse

    La investigación del fiscal Juan Pablo Esperante ya permitió la detención de cuatro personas:

    • Florencia Valentini, exoficial del Comando de Patrullas de Campana.

    • Alejo Moreno, su pareja, exonerado de la Bonaerense y hasta hace poco integrante del COZ.

    • Lucas Lemos, señalado como presunto “entregador”.

    • Néstor Matencio Limache, capturado en las últimas horas en Campana.

    Aún no se descarta que haya más implicados o encubridores, y la causa avanza bajo la carátula de homicidio doblemente agravado. Mientras tanto, la ciudad permanece en estado de conmoción, y la Plaza Mitre parece haberse convertido —aunque momentáneamente— en el escenario central de la exigencia moral de una comunidad que no quiere acostumbrarse al horror.

