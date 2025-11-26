miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

    El espectáculo, que fusiona ritmos y melodías del folclore y el tango, cuenta con destacados músicos. Una noche de música en vivo pensada para toda la familia.

    26 de noviembre de 2025 - 09:00
    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz). &nbsp;

    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz).

     

    ZAMBA Y ARRABAL

    El domingo 30 a las 20:00, Espacio GAE (Guido 722) será el marco ideal para una noche de música en vivo que recorrerá la esencia más profunda de nuestra identidad cultural. En esta oportunidad, Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentarán Zamba y Arrabal, un espectáculo que entrelaza folclore y tango en una propuesta que invita a sumergirse en el vasto patrimonio musical argentino a través de ritmos y melodías.

    Lee además
    El Conservatorio de Música Pergamino  invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.
    Cultura y educación

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre
    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    Con una duración aproximada de una hora y media, el show está pensado para toda la familia. Sobre el escenario, las artistas estarán acompañadas por un destacado grupo de músicos locales: Cecilia Manzoni, Eduardo Cruz, José Temprana, Germán Ferrari y Federico Izzo, quienes aportarán su talento y solvencia interpretativa a esta experiencia sonora.

    Las entradas anticipadas están disponibles mediante mensaje al 2477 50-8104.

    Zamba y Arrabal

    La propuesta nace del encuentro artístico entre Luciana Lucero y Marcela Sánchez, un dúo que fusiona tango y folclore desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente arraigada en las tradiciones populares. Ambas intérpretes comparten trayectorias marcadas por la pasión, la búsqueda de autenticidad y la expresión honesta sobre el escenario.

    Marcela, formada desde niña en piano, guitarra y canto, ha compartido escenarios con reconocidos músicos de Pergamino, actuado en espacios como Florentino Teatro Bar, Ritmo Club y el Teatro Unión Ferroviaria, y su participación en el Festival del Pre Cosquín consolidó aún más su vínculo con el folclore y su entrega al público.

    Luciana, criada entre tangos y bandoneón, encontró en la música un refugio emocional y un vehículo de expresión profunda. Educada y formada en Pergamino, ha llevado su voz a múltiples escenarios, tanto en formato solista como artista invitada.

    En Zamba y Arrabal, ambas confluyen en un encuentro donde la raíz, la emoción y la palabra se transforman en un canto compartido que celebra la identidad y la sensibilidad de nuestras músicas populares.

    Temas
    Seguí leyendo

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    Rock en el Ferro: a puro sonido local en el anfiteatro de Sarmiento y España

    Tres grandes estrenos y una promo especial en Cinema Pergamino

    Pergamino se llena de actividades este fin de semana largo: música, teatro, cine y arte para todos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Marcos Emanuel presenta Viaje en el Museo Municipal de Bellas Artes antes de su show en Café La Humedad

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Amelia Paula Joaquín presenta su segundo libro de poesía: Sueños sin mordaza

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El edificio del sindicato, epicentro de la disputa interna tras la cautelar que frenó los comicios en Cerntro Empleados de Comercio.
    Pergamino

    Elecciones suspendidas en Centro Empleados de Comercio de Pergamino
    El dúo Pimpinela inaugurará la temporada artística 2026 del Teatro San Carlos con un show que combina música, actuación y una mirada renovada sobre las relaciones humanas.

    Junín: Pimpinela abrirá la temporada 2026 y celebrará los 80 años del Teatro San Carlos

    Salvador Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural de San Pedro

    San Pedro: Salvador Di Stefano dará una charla sobre economía organizada por la Sociedad Rural

    Según los pronósticos, La Niña será neutral y breve.

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz).  
    Cultura y espectáculos

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina