Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

El domingo 30 a las 20:00, Espacio GAE (Guido 722) será el marco ideal para una noche de música en vivo que recorrerá la esencia más profunda de nuestra identidad cultural. En esta oportunidad, Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentarán Zamba y Arrabal , un espectáculo que entrelaza folclore y tango en una propuesta que invita a sumergirse en el vasto patrimonio musical argentino a través de ritmos y melodías.

Con una duración aproximada de una hora y media, el show está pensado para toda la familia. Sobre el escenario, las artistas estarán acompañadas por un destacado grupo de músicos locales: Cecilia Manzoni, Eduardo Cruz, José Temprana, Germán Ferrari y Federico Izzo , quienes aportarán su talento y solvencia interpretativa a esta experiencia sonora.

La propuesta nace del encuentro artístico entre Luciana Lucero y Marcela Sánchez , un dúo que fusiona tango y folclore desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente arraigada en las tradiciones populares. Ambas intérpretes comparten trayectorias marcadas por la pasión, la búsqueda de autenticidad y la expresión honesta sobre el escenario.

Marcela, formada desde niña en piano, guitarra y canto, ha compartido escenarios con reconocidos músicos de Pergamino, actuado en espacios como Florentino Teatro Bar, Ritmo Club y el Teatro Unión Ferroviaria, y su participación en el Festival del Pre Cosquín consolidó aún más su vínculo con el folclore y su entrega al público.

Luciana, criada entre tangos y bandoneón, encontró en la música un refugio emocional y un vehículo de expresión profunda. Educada y formada en Pergamino, ha llevado su voz a múltiples escenarios, tanto en formato solista como artista invitada.

En Zamba y Arrabal, ambas confluyen en un encuentro donde la raíz, la emoción y la palabra se transforman en un canto compartido que celebra la identidad y la sensibilidad de nuestras músicas populares.