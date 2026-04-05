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    • Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    La comunidad educativa de la Escuela 42 presentó un mural de Nicasio Abraham junto a excombatientes de Malvinas y recordó a Tomás Silva y Aldo Patrone.

    5 de abril de 2026 - 10:38
    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    LA OPINION
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    La Escuela Primaria 42 “Pedro Zanni”, ubicada en el barrio Belgrano de Pergamino, inauguró un mural dedicado a los héroes y caídos en la guerra de Malvinas, en un acto que reunió a excombatientes, autoridades educativas, docentes, alumnos y familias en el salón de usos múltiples del establecimiento.

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    La obra quedó instalada en el salón de usos múltiples del edificio escolar situado en avenida Barrancas del Paraná y Solís, donde desde ahora acompañará cotidianamente a los estudiantes como un símbolo permanente de memoria, identidad nacional y reconocimiento a quienes participaron en el conflicto bélico de 1982.

    La iniciativa surgió a partir de un proyecto impulsado dentro de la institución educativa y que comenzó a gestarse hace casi un año, cuando integrantes de la comunidad escolar propusieron incorporar una intervención artística que permitiera trabajar en el aula el significado histórico de la guerra de Malvinas y mantener viva la memoria de los excombatientes argentinos.

    El mural fue realizado de manera desinteresada por el artista plástico pergaminense Nicasio Abraham, quien aceptó sumarse a la propuesta escolar y desarrollar una obra de gran dimensión especialmente pensada para el espacio institucional.

    Durante la inauguración estuvieron presentes los excombatientes pergaminenses Ernesto Dinardo y Fabián Vitelli, quienes compartieron con los alumnos sus recuerdos, reflexiones y experiencias vinculadas a la guerra del Atlántico Sur, en una jornada cargada de emoción y respeto.

    Ambos veteranos recordaron especialmente a los soldados pergaminenses Tomás Silva y Aldo Patrone, caídos durante el conflicto, cuyas historias forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. También se recordó que en la guerra murieron 649 argentinos.

    Desde la escuela destacaron que la actividad fue concebida como una instancia pedagógica y emocional para transmitir a las nuevas generaciones el valor del sacrificio realizado por quienes combatieron en Malvinas.

    “En nuestra escuela también pasan cosas muy bellas y queremos compartirlas”, expresaron desde la institución al presentar públicamente el trabajo realizado.

    Escuela Primaria 42

    La directora Silvana Barros, junto a la vicedirectora Zulma Eljuri y la secretaria Ivana Ullua, encabezaron el acto junto a docentes, familias y representantes de la inspección educativa.

    Además del homenaje vinculado a Malvinas, Nicasio Abraham explicó que parte de la composición artística incorpora elementos de paisaje y atmósferas ligadas a la infancia, con una mirada sensible orientada a que los alumnos encuentren en la obra un espacio de contemplación cotidiana.

    El muralista señaló que la propuesta fue pensada desde una idea de refugio visual, inspirada en paisajes de invierno y en escenas vinculadas al entorno natural, buscando generar una conexión emocional entre arte, memoria y escuela.

    Durante el acto también agradeció a la comunidad educativa por haber confiado en su trabajo y destacó especialmente el comportamiento de los estudiantes durante todo el proceso de realización de la obra.

    La inauguración se realizó en el marco de un nuevo aniversario del 2 de Abril, fecha en la que Argentina recuerda a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.

    Con esta incorporación, la Escuela Primaria 42 suma un nuevo elemento patrimonial que combina arte, educación y memoria histórica dentro de uno de los espacios más transitados por alumnos y docentes.

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