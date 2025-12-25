jueves 25 de diciembre de 2025
    • Madrugada de Navidad sin casos graves en el Hospital San José de Pergamino

    La Unidad de Terapia Intensiva no registró ingresos de gravedad y la Guardia atendió consultas menores en el Hospital San José de Pergamino.

    25 de diciembre de 2025 - 17:17
    El Hospital San José de Pergamino atendió casos leves en la Guardia.

    LA OPINION

    La madrugada de Navidad transcurrió sin sobresaltos en el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde no se registraron ingresos ni intervenciones de gravedad en la Unidad de Terapia Intensiva. El dato fue valorado positivamente por las autoridades y refleja un escenario de relativa calma en una de las fechas que históricamente suele presentar mayor demanda asistencial.

    Durante toda la jornada festiva, el personal de salud permaneció de guardia, garantizando la atención permanente de pacientes y respondiendo a cada situación que se presentó. En ese contexto, desde el hospital destacaron el compromiso y la profesionalidad de médicos, enfermeros, técnicos y personal auxiliar, que sostuvieron el funcionamiento de los distintos servicios en una noche sensible para el sistema sanitario.

    En el Servicio de Guardia se registró un movimiento sostenido, acorde a lo habitual en celebraciones como la Navidad. Las consultas estuvieron vinculadas principalmente a cortes, lesiones leves y otras asistencias menores, sin que ninguno de los casos atendidos revistiera gravedad ni requiriera derivaciones complejas o ingresos a cuidados intensivos.

    Desde el ámbito hospitalario subrayaron que el balance favorable también se explica por la prevención y la responsabilidad social, aunque recordaron que el sistema de salud permanece siempre en alerta ante posibles emergencias. Una vez más, el Hospital San José logró responder con eficacia y organización, asegurando la atención oportuna de la comunidad pergaminense en una fecha clave del calendario.

