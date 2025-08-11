Macbeth: Juventus Lyrica anuncia una nueva producción de alto impacto escénico y musical

En octubre del año pasado, con cuatro funciones, Juventus Lyrica festejó sus tan esperadas bodas de plata en el Teatro Avenida.

Con dirección escénica de Ana D’Anna , la Asociación para la Opera Juventus Lyrica llevará a escena Macbeth , la potente tragedia de William Shakespeare con música de Giuseppe Verdi , durante el mes de septiembre en el Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA). Las funciones están programadas para el viernes 12 a las 20:00, domingo 14 a las 17:30 y sábado 20 a las 20:00.

La dirección musical estará a cargo del maestro André Dos Santos , y el elenco contará con destacadas figuras del ámbito lírico: María Belén Rivarola, Juan Salvador Trupia, Juan Font, Ramiro Pérez, Marcelo Gómez y Mario De Salvo , entre otros artistas.

Desde la dirección de Juventus Lyrica, Ana D’Anna y María Jaunarena expresan: “Con mucha alegría les damos la bienvenida a nuestra próxima ópera: Macbeth de Giuseppe Verdi , una de las tragedias de Shakespeare más intensas y fascinantes, que Verdi convierte en una experiencia artística potente. Se trata de una historia profunda, marcada por la ambición desmedida, el poder, la traición y la culpa. Escrita hace más de cuatro siglos, sigue hablándole con fuerza a nuestro presente.”

La nueva puesta en escena de Macbeth representa un nuevo desafío colectivo para la compañía, tanto desde lo artístico como desde lo organizativo. Como en cada producción, Juventus Lyrica asume el compromiso de crear una ópera integral, que combine excelencia musical, profundidad actoral y una propuesta escénica sólida.

Así lo explican D’Anna y Jaunarena: “Cada nueva producción nos presenta un universo de desafíos: descubrir y formar nuevas voces, dedicar horas de trabajo para que cada intérprete alcance su máxima expresión, tanto a nivel musical como actoral, diseñar escenografías que enriquezcan la narrativa, imaginar vestuarios que aporten profundidad, concibiendo la obra de manera integral, para que la ópera llegue cada vez a nuevos oídos.”

También subrayan una de las mayores dificultades del trabajo artístico independiente: “Y, naturalmente, uno de los mayores desafíos es el económico. Por eso hoy, como cada año, los invitamos a que nos acompañen nuevamente para poner en marcha el inmenso engranaje de la ópera.”

Entradas y el Programa de Amigos

Las entradas para Macbeth ya están disponibles en la boletería del Teatro Avenida (de martes a domingos, de 13:00 a 19:00, Tel. 4381-0662) y también a través de www.ticketek.com.ar

Promociones: 2 x 1 cupos limitados Clarín 365; -15% promo lanzamiento (exclusivamente agosto) Código JL2025.

Además, quienes deseen apoyar el trabajo de Juventus Lyrica pueden adherirse al Programa de Amigos, que ofrece beneficios como prioridad en la compra de localidades, ubicaciones preferenciales y acceso al espacio VIP durante los intervalos. Para sumarse, se puede escribir por WhatsApp al 11-3691-6661, enviar un correo a [email protected], o visitar el sitio web: juventuslyrica.ar/amigos.