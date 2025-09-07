Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

Lumiere Estudio de Danzas se presentó con ocho alumnas y un total de 30 coreografías.

Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.

Pergamino sigue consolidando su presencia en el mapa nacional de la danza. En esta ocasión, el protagonismo fue para Lumiere Estudio de Danzas , dirigido por la joven profesora Lucila Ingala , de tan solo 24 años, quien condujo a su academia a una destacada participación en el Gran Centro República Danza , realizado entre el 29 y el 31 de agosto en el emblemático Teatro Luxor de Villa Carlos Paz , Córdoba . El evento fue organizado por Natalia Garrido y reunió a prestigiosas academias de todo el país.

Lumiere se presentó con ocho alumnas y un total de 30 coreografías, obteniendo un resultado excepcional: 32 medallas de oro, 24 de plata y 5 de bronce, además de cuatro primeros premios, dos segundos premios y una mención especial como revelación en categoría Mayor 1, otorgada a la propia Lucila Ingala.

“En esta competencia llevamos 30 coreografías que compitieron por performance y vestuario, alcanzando puntuaciones altísimas”, contó la directora en diálogo con LA OPINION.

“Trece academias participaron el mismo día que nosotras, con un total de 227 coreografías en competencia. Fue una jornada muy intensa y gratificante”, agregó.

Las alumnas que representaron a Pergamino fueron: Alfonsina Avilés, Francesca Ciro, Delfina Chemes, Juana Reynoso, Ada Bargas, Malena Villanueva, Sofía Herrera y Oriana Fernández, quienes demostraron gran nivel técnico y artístico en sus presentaciones.

Lumiere Estudio de Danzas: una escuela con visión de futuro

Lumiere Estudio de Danzas se ha consolidado como un espacio de formación integral, donde se imparten clases de Danza Jazz, técnica clásica, ritmos latinos y preparación específica para competencias y musicales. Bajo la dirección de Lucila Ingala, el estudio crece año a año, tanto en cantidad de alumnas como en logros.

“Estoy muy feliz con lo conseguido y con las chicas que dejaron todo en el escenario. Ahora tengo pensado abrirme a dar clases en otros pueblos, para seguir expandiendo nuestro trabajo”, adelantó Ingala, quien en junio también participó en una competencia organizada por Leo Pichinato en Funes, Santa Fe.

El excelente desempeño de Lumiere no solo posiciona a la academia como una referencia en la danza local, sino que reafirma el talento y la proyección artística que nace en Pergamino.

