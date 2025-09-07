domingo 07 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Lumiere Estudio de Danzas obtuvo 32 medallas de oro, 24 de plata y 5 de bronce, además de cuatro primeros premios, dos segundos premios y una mención especial.

    7 de septiembre de 2025 - 12:00
    Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.

    Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.

    @LUMIERE_DANZA
    Las integrantes de Lumiere Estudio de Danzas ostentan sus numerosas medallas obtenidas.

    Las integrantes de Lumiere Estudio de Danzas ostentan sus numerosas medallas obtenidas.

    @LUMIERE_DANZA
    Lumiere Estudio de Danzas se presentó con ocho alumnas y un total de 30 coreografías.

    Lumiere Estudio de Danzas se presentó con ocho alumnas y un total de 30 coreografías.

    @LUMIERE_DANZA

    Pergamino sigue consolidando su presencia en el mapa nacional de la danza. En esta ocasión, el protagonismo fue para Lumiere Estudio de Danzas, dirigido por la joven profesora Lucila Ingala, de tan solo 24 años, quien condujo a su academia a una destacada participación en el Gran Centro República Danza, realizado entre el 29 y el 31 de agosto en el emblemático Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba. El evento fue organizado por Natalia Garrido y reunió a prestigiosas academias de todo el país.

    Lee además
    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    Lumiere se presentó con ocho alumnas y un total de 30 coreografías, obteniendo un resultado excepcional: 32 medallas de oro, 24 de plata y 5 de bronce, además de cuatro primeros premios, dos segundos premios y una mención especial como revelación en categoría Mayor 1, otorgada a la propia Lucila Ingala.

    “En esta competencia llevamos 30 coreografías que compitieron por performance y vestuario, alcanzando puntuaciones altísimas”, contó la directora en diálogo con LA OPINION.

    “Trece academias participaron el mismo día que nosotras, con un total de 227 coreografías en competencia. Fue una jornada muy intensa y gratificante”, agregó.

    Las alumnas que representaron a Pergamino fueron: Alfonsina Avilés, Francesca Ciro, Delfina Chemes, Juana Reynoso, Ada Bargas, Malena Villanueva, Sofía Herrera y Oriana Fernández, quienes demostraron gran nivel técnico y artístico en sus presentaciones.

    Lumiere Estudio de Danzas: una escuela con visión de futuro

    Lumiere Estudio de Danzas se ha consolidado como un espacio de formación integral, donde se imparten clases de Danza Jazz, técnica clásica, ritmos latinos y preparación específica para competencias y musicales. Bajo la dirección de Lucila Ingala, el estudio crece año a año, tanto en cantidad de alumnas como en logros.

    “Estoy muy feliz con lo conseguido y con las chicas que dejaron todo en el escenario. Ahora tengo pensado abrirme a dar clases en otros pueblos, para seguir expandiendo nuestro trabajo”, adelantó Ingala, quien en junio también participó en una competencia organizada por Leo Pichinato en Funes, Santa Fe.

    El excelente desempeño de Lumiere no solo posiciona a la academia como una referencia en la danza local, sino que reafirma el talento y la proyección artística que nace en Pergamino.

    Instagram: @lumiere_danza @grancentrorepublicadanza

    Temas
    Seguí leyendo

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

    El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

    Domingo 7 de septiembre. Versión PDF

    Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.
    Cultura y espectáculos

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar