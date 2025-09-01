Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

El próximo sábado 6 de septiembre a las 19:00, la Casa de la Cultura será escenario de una Gala de Danza, organizada en el marco del 30° aniversario de Cascanueces. El evento reunirá a destacadas figuras de la danza nacional y a jóvenes talentos pergaminenses con proyección internacional.
El próximo sábado 6 de septiembre a las 19:00, la Casa de la Cultura será escenario de una Gala de Danza, organizada en el marco del 30° aniversario de Cascanueces. El evento reunirá a destacadas figuras de la danza nacional y a jóvenes talentos pergaminenses con proyección internacional. En esta función, única en la ciudad, el público podrá disfrutar de fragmentos de ballets de repertorio, coreografías neoclásicas, danza contemporánea y tango, en una propuesta artística de gran nivel.