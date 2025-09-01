Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

La Gala de Danza se realiza en Casa de la Cultura en el marco de los festejos por el 30º aniversario de Cascanueces.

El próximo sábado 6 de septiembre a las 19:00, la Casa de la Cultura será escenario de una Gala de Danza , organizada en el marco del 30° aniversario de Cascanueces . El evento reunirá a destacadas figuras de la danza nacional y a jóvenes talentos pergaminenses con proyección internacional.

En esta función, única en la ciudad, el público podrá disfrutar de fragmentos de ballets de repertorio, coreografías neoclásicas, danza contemporánea y tango, en una propuesta artística de gran nivel.

La gala contará con la participación de ocho destacados bailarines del Teatro Argentino de La Plata : Martín Alvarez Kalbermater, Candela Díaz, Paula García Brunelli, Aldana Jiménez, Mariela Milano, Miguel Moyano, Esteban Schenone y Horacio Yue Castelli.

Asimismo, se presentará la bailarina y coreógrafa Luciana Croatto , ex integrante del prestigioso Béjart Ballet Lausanne ( Suiza ), quien ha bailado en los escenarios más reconocidos del mundo, como Bolshoi ( Rusia ), Teatro alla Scala de Milán ( Italia ), Opera Garnier ( Francia ) y Teatro Real ( España ), entre otros.

De Cascanueces al mundo de la danza

Tendrán un lugar especial en esta celebración cuatro ex alumnas de Cascanueces, actualmente en pleno desarrollo profesional en importantes instituciones: Jazmín Arrieta, estudiante de la Royal Ballet School (Londres); Irene Carenzo, estudiante de la Licenciatura en Danza Teatro en la Universidad Nacional del Arte (UNA); Catalina Cosentino, que se encuentra cursando el último año del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) y Melany Guzmán, actual docente de danza contemporánea y ballet en Cascanueces.

Este evento representa una oportunidad para valorar el talento local, reconocer la formación de jóvenes artistas de nuestra ciudad y disfrutar de un espectáculo de excelencia.

Entradas disponibles a través de la plataforma Plateaunotickets o en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 16:30 a 20:30. Para compras grupales pueden contactarse con Cascanueces: 2477 617498.