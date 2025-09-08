HECHOS se consolida como nuevo actor político en la provincia y desafía la lógica de la polarización

Los colores de los ganadores por distrito en la segunda sección electoral. Con el liderazgo de San Nicolas podría consolidarse el nuevo espacio HECHOS.

La nueva fuerza liderada por Manuel y Santiago Passaglia y Javier Martínez se proyecta con identidad propia tras el resultado en la Segunda Sección. Con una retórica basada en la gestión y la cercanía vecinal, HECHOS busca romper el eje kirchnerismo–libertarios y convertirse en una alternativa competitiva en toda la provincia de Buenos Aires.

En un escenario político cada vez más fragmentado y en busca de nuevos liderazgos, HECHOS irrumpió con fuerza en las elecciones legislativas de la Segunda Sección Electoral. Con un mensaje centrado en la gestión, los resultados concretos y una estética política alejada de los extremos ideológicos, el espacio liderado por San Nicolas y Pergamino no solo logró triunfo local en San Nicolas, sino que también se consolidó como una fuerza en expansión con ambiciones provinciales; en Pergamino quedó a un punto de Fuerza Patria.

La victoria fue celebrada con entusiasmo por los referentes del espacio. En su cuenta de X (ex Twitter), el diputado provincial Santiago Passaglia afirmó:

“HECHOS es una realidad, llegó para quedarse y competir en la provincia de Buenos Aires. Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos.”

El mensaje no es casual: busca instalar una nueva conversación en la política bonaerense. En un contexto donde las identidades políticas tradicionales muestran signos de desgaste, y los extremos ideológicos acaparan la escena con altos niveles de confrontación, HECHOS intenta capturar al electorado moderado, pragmático y, sobre todo, cansado de las promesas vacías.

Para Santiago Passaglia, este crecimiento es una responsabilidad, pero también una oportunidad estratégica. En declaraciones a El Norte de San Nicolás sostuvo:

“HECHOS es la fuerza que quedó mejor posicionada con el mejor resultado. Obviamente eso es una responsabilidad grande, pero también tiene una proyección muy importante para el futuro. Lo hicimos con una identidad clara y vamos a tratar de llevar a la provincia todos los cambios que venimos realizando.”

"Lo que logramos ayer es apenas el piso. Queremos proyectar en la Provincia el trabajo que venimos haciendo en la ciudad", afirmó Passaglia en diálogo con PDF.

Gestión, cercanía y resultados

El discurso se apoya en tres pilares: la gestión concreta, la cercanía con los vecinos y los resultados tangibles. Se trata de una narrativa cuidadosamente construida, que busca poner en valor una trayectoria local exitosa —San Nicolás es hoy un distrito modelo en varios aspectos de la administración pública— y proyectarla como alternativa provincial.

En su mensaje, Santiago Passaglia agregó un detalle no menor:

“No tenemos las herramientas que hay en la provincia y por eso vamos a impulsar esa transformación desde la provincia.”

Este planteo no solo reafirma la voluntad de expansión, sino que también abre el juego a alianzas estratégicas, reconfiguraciones políticas y eventuales liderazgos a nivel seccional o incluso provincial en 2027.

Resultados Diputados segunda sección Con los resultados del pasado domingo en la segunda sección Hechos cosecho tres diputados. La Libertad avanza cuatro y Fuerza Patria cuatro Elecciones Bonaerenses 25

Un discurso sin Milei ni Cristina

El posicionamiento de HECHOS intenta, deliberadamente, escapar a la lógica de los polos que hoy tensionan la política nacional. No hay referencias a Javier Milei ni a Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, hay una crítica directa a esa estructura binaria:

“Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios…”

En tiempos de híper personalización de la política, HECHOS se construye con anclaje territorial, gestión concreta y discurso institucional. Es una apuesta riesgosa, pero también valiosa para un electorado que empieza a mirar con más atención los liderazgos locales que ofrecen certidumbre frente al caos nacional.

El caso Pergamino y la red territorial

En Pergamino, HECHOS también logró consolidarse aunque quedó a un punto de fuerza patria. Javier Martínez felicitó expresamente a los concejales electos del espacio: Gustavo, Inés y Donato. Esto refuerza el objetivo de construir una red de dirigentes locales, con base en el municipalismo, como plataforma de lanzamiento provincial

La combinación entre capital político local (en San Nicolás y Pergamino), narrativa de gestión y crecimiento electoral sostenido podría ubicar a HECHOS como el actor sorpresa de los próximos dos años. Su desafío inmediato: demostrar que puede trascender el eje local y competir con volumen político en distritos ajenos, sin perder su identidad.