El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

El Coro Femenino Pergamino participó recientemente de la 44º edición de la tradicional Noche de los Coros en Chacabuco.

Este sábado 6 de septiembre, a las 20:00, la Parroquia de Luján (ubicada en Bolivia 250) será escenario de un emotivo concierto coral, en el marco de los festejos por el 10º aniversario del Coro Femenino Pergamino .

El encuentro contará con la participación de destacadas agrupaciones corales de la región, que ofrecerán un variado repertorio en un clima de celebración, memoria y encuentro.

Se presentará el Coro Polifónico Municipal , dirigido por el profesor Diego Morán , acompañado por su Grupo Instrumental. Esta formación continúa con los festejos por su 60º aniversario, reafirmando su rol como pilar fundamental de la vida cultural pergaminense.

También formará parte del concierto el Coro de Guerrico , bajo la dirección del profesor Juan Carlos Migliaro , que celebra 12 años de actividad ininterrumpida. Integrado por voces de la localidad homónima, este coro ha sabido insertarse activamente en el movimiento coral de la ciudad, con proyección regional.

Anfitrión del encuentro, el Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo y preparado vocalmente por la profesora Silvia Pérez, coronará una década de trayectoria dedicada al canto coral femenino, con un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión.

El concierto se llevará a cabo inmediatamente después de la finalización de la misa vespertina, invitando a la comunidad a disfrutar de una velada musical que celebra la diversidad de voces, generaciones y trayectorias.

La entrada es libre y gratuita.

El programa del concierto coral

El programa del Coro Femenino es el siguiente: Duerme, Homero Manzi - Hugo Gutiérrez, v.c. Marcelo Valva; Coplitas de la montaña, Bernardo Latini; El árbol, Fermín Estrella Gutiérrez - Alberto Balzanelli; Caramba, Otilio Galíndez – Alberto Grau; Chabuca Limeña, Manuel Alejandro v.c. Roberto Goldar.

En tanto, el Coro Polifónico, tiene previsto el siguiente programa: Aún estás en mis sueños-Mujer amante (Rata Blanca), Aquí estoy yo (Luis Fonsi), Universo paralelo (Nahuel Penissi) y Perfect (Ed Sheeran).

Finalmente, el Coro Guerrico interpretará Al di la-Carlo Donida/Mogol (Italia); Quizás, quizás, quizás, Osvaldo Farrés (Cuba); Top thep world, Carperters (EE.UU.); Del gemido de un gorrión (Alma y Vida) y Color Esperanza, Cachorro López – Diego Torres.

Sobre el Coro Femenino Pergamino

La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario. Se convocó a coreutas que pasaron por sus filas, muchos de los cuales ya no residían en Pergamino.

Precisamente, la agrupación gestada en 1974 por los maestros Angel Concilio y Hugo Ramallo y dirigida durante 42 años por este último, generó muchos años después la formación del Coro Femenino, integrado por un grupo de cantantes que conformaron el Coro de Niños en distintas épocas.

Con 10 años de actividad el Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, ya llevó al escenario la Misa Criolla y la Misa por la Paz y la Justicia, de Ariel Ramírez; Mujeres Argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez con versión coral de Marcelo Valva; Misatango, de Martín Palmeri con versión coral para voces iguales de Marcelo Valva; Mágico Piazzolla, con una selección de sus mejores obras; Cien años, de Ramírez y Piazzolla; y la Cantata Yupanquiana de Marcelo Valva.