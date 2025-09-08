Elecciones: la derrota del Gobierno sacude al dólar, el Riesgo País y las acciones

La elección legislativa en la provincia de Buenos Aires terminó con un resultado adverso para el oficialismo. Fuerza Patria, el frente encabezado por el gobernador Axel Kicillof, se impuso con el 47,3% de los votos, frente al 33,7% obtenido por La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei. En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, con el 5,3%.

El resultado impactó de lleno en el humor de los mercados en el arranque de la semana, con muchos efectos que eran previsibles, aunque el mercado ya se había modificado los últimos días debido a que esperaba este resultado en el territorio más importante del país.

El dólar en el techo de la banda El primer efecto se reflejó en el tipo de cambio. En bancos y plataformas de criptomonedas, el dólar se disparó hasta los $1.460, lo que implica un salto del 6% respecto al cierre del viernes ($1.380). La cotización tocó así el límite superior de la banda de flotación establecida por el Banco Central.

Con este escenario, el mercado descuenta que la autoridad monetaria se verá obligada a subir nuevamente las tasas de interés para frenar la presión cambiaria y tentar a los ahorristas con plazos fijos.

Riesgo país en alza y derrumbe de acciones En paralelo, el Riesgo País trepó hasta la zona de los 1.100 puntos básicos, reflejando un incremento en la percepción de riesgo sobre la deuda argentina. El golpe más fuerte se sintió en la bolsa: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron en bloque. El Grupo Financiero Galicia lideraba las pérdidas con una baja del 15%, seguido por Edenor, BBVA Argentina y Pampa Energía, con retrocesos del 13%. También se hundieron Supervielle (-12,8%), Banco Macro (-12,2%), Transportadora de Gas del Sur (-11%), YPF (-10,4%), Loma Negra (-10%), Vista Energy (-9,8%) y Central Puerto (-8,5%).

