lunes 08 de septiembre de 2025
    • Elecciones: la derrota del Gobierno sacude al dólar, el Riesgo País y las acciones

    El revés de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses desató un lunes negro en los mercados: el dólar trepó a $1.460, el Riesgo País rozó los 1.100 puntos y las acciones argentinas en Nueva York se derrumbaron hasta un 15%.

    8 de septiembre de 2025 - 11:24
    image

    La elección legislativa en la provincia de Buenos Aires terminó con un resultado adverso para el oficialismo. Fuerza Patria, el frente encabezado por el gobernador Axel Kicillof, se impuso con el 47,3% de los votos, frente al 33,7% obtenido por La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei. En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, con el 5,3%.

    El resultado de las elecciones en Pergamino y en la provincia de Buenos Aires le dio el triunfo a Fuerza Patria en Pergamino.

    Fuerza Patria ganó las elecciones legislativas en Pergamino y obtuvo cuatro bancas en el Concejo Deliberante
    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

    El dólar en el techo de la banda

    El primer efecto se reflejó en el tipo de cambio. En bancos y plataformas de criptomonedas, el dólar se disparó hasta los $1.460, lo que implica un salto del 6% respecto al cierre del viernes ($1.380). La cotización tocó así el límite superior de la banda de flotación establecida por el Banco Central.

    Con este escenario, el mercado descuenta que la autoridad monetaria se verá obligada a subir nuevamente las tasas de interés para frenar la presión cambiaria y tentar a los ahorristas con plazos fijos.

    Riesgo país en alza y derrumbe de acciones

    En paralelo, el Riesgo País trepó hasta la zona de los 1.100 puntos básicos, reflejando un incremento en la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

    El golpe más fuerte se sintió en la bolsa: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron en bloque. El Grupo Financiero Galicia lideraba las pérdidas con una baja del 15%, seguido por Edenor, BBVA Argentina y Pampa Energía, con retrocesos del 13%. También se hundieron Supervielle (-12,8%), Banco Macro (-12,2%), Transportadora de Gas del Sur (-11%), YPF (-10,4%), Loma Negra (-10%), Vista Energy (-9,8%) y Central Puerto (-8,5%).

    Temas
    86° expo rural pergamino: el campo y la ciudad comienzan a celebrar su fiesta

