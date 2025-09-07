La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.

La emblemática banda uruguaya La Vela Puerca se presentará en Pergamino el próximo 24 de septiembre, como parte de su gira internacional 2025, con la que conmemora sus tres décadas de trayectoria. El show tendrá lugar en el complejo New Park (Av. Buccar 1450), uno de los espacios más destacados de la ciudad para espectáculos en vivo.

Con una propuesta que combina potencia escénica, letras con fuerte contenido social y un sonido inconfundible que fusiona rock, ska y reggae, La Vela promete una noche inolvidable. El recital forma parte de una serie de presentaciones que recorrerán distintos puntos de América Latina y Europa, en el marco de una celebración que no solo repasa su historia, sino que también proyecta su vigencia artística.

Las entradas ya están disponibles a través de plataformas digitales, con acceso directo desde las redes sociales de @deepproducciones, la productora local responsable del evento. Con más de veinte años de experiencia en la organización de espectáculos, Deep Producciones vuelve a apostar por grandes nombres de la música para consolidar a Pergamino como una plaza cultural de referencia.

Nacida en Montevideo en diciembre de 1995, La Vela Puerca se ha convertido en uno de los mayores referentes del rock en español de las últimas décadas. Desde sus inicios, la banda construyó un estilo propio, marcado por la presencia de vientos, letras combativas y una energía arrolladora sobre el escenario. Su alineación actual está compuesta por Sebastián “El Enano” Teysera (voz), Sebastián “Cebolla” Cebreiro (voz), Nicolás “Mandril” Lieutier (bajo), José “Pepe” Canedo (batería), Rafael Di Bello (guitarra), Santiago Butler (guitarra), Carlos “Coli” Quijano (saxo), Alejandro Piccone (trompeta) y Diego Méndez (teclados).

Su primer disco, Deskarado (1997), surgió tras ganar un concurso juvenil y fue relanzado dos años después por el prestigioso productor Gustavo Santaolalla, bajo el nombre de La Vela Puerca. Desde entonces, la banda no ha parado de crecer, con discos como De bichos y flores (2001), A contraluz (2004) y El impulso (2007), este último producido por Juan Campodónico, otro referente de la música rioplatense.

Durante sus 30 años de carrera, La Vela no solo ha girado por toda América Latina, sino que también ha pisado escenarios de Europa y Estados Unidos, consolidando una base de seguidores intergeneracional que acompaña cada paso de la banda.

Proyectos audiovisuales como los DVDs Normalmente anormal (2008) y Uno para todos (2013), así como discos más introspectivos como Erase (2014) y Destilar (2018), demuestran la capacidad del grupo para reinventarse sin perder su esencia.

Hoy, La Vela Puerca no solo representa a la vieja guardia del nuevo rock uruguayo de los noventa, sino que también mantiene una conexión genuina con las nuevas generaciones, gracias a su autenticidad, compromiso social y una entrega que trasciende fronteras.