domingo 07 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    La banda uruguaya se presentará en Pergamino como parte de su gira internacional 2025, con la que conmemora sus tres décadas de trayectoria.

    7 de septiembre de 2025 - 08:00
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.

    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.

    @DEEPPRODUCCIONES

    La emblemática banda uruguaya La Vela Puerca se presentará en Pergamino el próximo 24 de septiembre, como parte de su gira internacional 2025, con la que conmemora sus tres décadas de trayectoria. El show tendrá lugar en el complejo New Park (Av. Buccar 1450), uno de los espacios más destacados de la ciudad para espectáculos en vivo.

    Lee además
    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix
    Primera edición de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás. Sera en el Autódromo y la preventa se agotó

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    Con una propuesta que combina potencia escénica, letras con fuerte contenido social y un sonido inconfundible que fusiona rock, ska y reggae, La Vela promete una noche inolvidable. El recital forma parte de una serie de presentaciones que recorrerán distintos puntos de América Latina y Europa, en el marco de una celebración que no solo repasa su historia, sino que también proyecta su vigencia artística.

    Las entradas ya están disponibles a través de plataformas digitales, con acceso directo desde las redes sociales de @deepproducciones, la productora local responsable del evento. Con más de veinte años de experiencia en la organización de espectáculos, Deep Producciones vuelve a apostar por grandes nombres de la música para consolidar a Pergamino como una plaza cultural de referencia.

    La Vela Puerca: una historia de evolución, fidelidad y fuerza musical

    Nacida en Montevideo en diciembre de 1995, La Vela Puerca se ha convertido en uno de los mayores referentes del rock en español de las últimas décadas. Desde sus inicios, la banda construyó un estilo propio, marcado por la presencia de vientos, letras combativas y una energía arrolladora sobre el escenario. Su alineación actual está compuesta por Sebastián “El Enano” Teysera (voz), Sebastián “Cebolla” Cebreiro (voz), Nicolás “Mandril” Lieutier (bajo), José “Pepe” Canedo (batería), Rafael Di Bello (guitarra), Santiago Butler (guitarra), Carlos “Coli” Quijano (saxo), Alejandro Piccone (trompeta) y Diego Méndez (teclados).

    Su primer disco, Deskarado (1997), surgió tras ganar un concurso juvenil y fue relanzado dos años después por el prestigioso productor Gustavo Santaolalla, bajo el nombre de La Vela Puerca. Desde entonces, la banda no ha parado de crecer, con discos como De bichos y flores (2001), A contraluz (2004) y El impulso (2007), este último producido por Juan Campodónico, otro referente de la música rioplatense.

    Durante sus 30 años de carrera, La Vela no solo ha girado por toda América Latina, sino que también ha pisado escenarios de Europa y Estados Unidos, consolidando una base de seguidores intergeneracional que acompaña cada paso de la banda.

    Proyectos audiovisuales como los DVDs Normalmente anormal (2008) y Uno para todos (2013), así como discos más introspectivos como Erase (2014) y Destilar (2018), demuestran la capacidad del grupo para reinventarse sin perder su esencia.

    Hoy, La Vela Puerca no solo representa a la vieja guardia del nuevo rock uruguayo de los noventa, sino que también mantiene una conexión genuina con las nuevas generaciones, gracias a su autenticidad, compromiso social y una entrega que trasciende fronteras.

    Temas
    Seguí leyendo

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    San Nicolás será sede de la Fiestas de Disfraces 2025 por primera vez. La Pre-venta quedó agotada

    Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

    El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    Por Néstor Suárez
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    “Pocha” Sendra de Zarlenga, mantuvo una cálida charla con LA OPINION para trazar su Perfil.

    Nélida Sendra de Zarlenga: un ejemplo de sencillez y amor a la vida

    Federico Canal contó su historia y los proyectos que busca hacer realidad.

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación

    En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación