Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

Cultura y espectáculos El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

Tal lo presentado en el Centro Cultural Bellas Artes , el programa propone un recorrido por algunas de las obras más refinadas y representativas de los grandes compositores del romanticismo francés. Bizet, Ravel, Massenet, Fauré y Saint-Saëns son algunos de los autores cuyas piezas cobrarán vida en esta velada.

La última actuación de Da Capo Dúo en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced , fue en el marco de un emotivo concierto que incluyó interpretaciones con órgano solista y obras en dúo con flauta traversa. Aquel evento fue especialmente significativo, ya que celebró la restauración completa del histórico órgano de tubos del templo, de 86 años de antigüedad, reparado durante 2023 y 2024.

Cabe recordar que Da Capo Dúo realizó su debut precisamente en esta parroquia, durante las Fiestas Patronales, presentando un repertorio centrado también en la música francesa del siglo XIX. Desde entonces, el ensamble se ha consolidado como una propuesta artística comprometida con la difusión del repertorio clásico, con especial atención a las sutilezas de la música de cámara.

Sobre los integrantes de Da Capo Dúo

Maximiliano Runco es médico traumatólogo y apasionado por la música antigua. Estudió piano desde los 8 años y se recibió de profesor a los 17. Autodidacta en flauta barroca, también ha tocado el órgano en iglesias y es integrante del Proyecto Coral. Su interés por la música antigua se fortaleció en contacto con el profesor Juan Carlos Migliaro en Pergamino.

Joaquín de Mayo inició su vínculo con la música a los 11 años a través de la danza folklórica. Aprendió guitarra y armónica, formó un grupo musical y luego estudió Educación Musical y Música Popular en Rosario. Se especializó en flauta traversa, instrumento que continúa perfeccionando con una beca municipal. Hoy estudia en el Conservatorio de Pergamino y colabora con músicos locales interpretando diversos géneros.