sábado 06 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

    La propuesta busca promover el encuentro, la diversidad musical y el trabajo colectivo de formaciones de distintos géneros, edades y trayectorias.

    6 de septiembre de 2025 - 08:00
    La Banda Municipal. El Encuentro de Agrupaciones Instrumentales se realizará en tres jornadas en el Teatro Unión Ferroviaria.

    La Banda Municipal. El Encuentro de Agrupaciones Instrumentales se realizará en tres jornadas en el Teatro Unión Ferroviaria.

    MARIA AUIL

    Organizado por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy, este sábado dará inicio en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, un evento cultural que reúne a destacadas agrupaciones locales y a invitados especiales de la región. El ciclo se desarrollará durante tres jornadas: este sábado, el domingo y culminará el domingo 14 de septiembre.

    Lee además
    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.  video
    Entretenimiento

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren
    Este viernes llega a Pergamino la reconocida cantautora Hilda Lizarazu con su show acústico.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    La propuesta busca promover el encuentro, la diversidad musical y el trabajo colectivo de formaciones instrumentales de distintos géneros, edades y trayectorias. La entrada es a colaboración voluntaria, y lo recaudado será destinado a la compra de insumos e instrumentos para la orquesta organizadora.

    El programa del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

    Este sábado a las 20:30, la apertura estará a cargo de tres propuestas bien diferenciadas: Orquesta “Retocando la Vida”, perteneciente a la Dirección de la Tercera Edad, bajo la dirección de Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillota; Dúo de Violas, integrado por Romina Deri y Clarisa Laitano, que se presentará por primera vez en público; Tamboreras “Mujeres que Suenan”, un vibrante ensamble de percusión por señas oriundo de la ciudad de Arrecifes, dirigido por Christian Rodríguez.

    El domingo a 19:30, la segunda jornada ofrecerá un recorrido sonoro que va de las cuerdas clásicas al tango contemporáneo: Ensamble de Cuerdas “Clave de Dos”, dirigido por Aldana López; el Quinteto de Tango, debutante, integrado por Emanuel Miceli, Guillermina Tenorio, Joaquín Monteverde, Olivia Flageat y Benicio Rossi; y la Banda Municipal, con dirección de Ignacio Katz, habitual protagonista del calendario cultural local.

    El domingo 14, 19:30, el cierre del ciclo contará con la participación de CheloSuzuki, ensamble dirigido por Analía Carchenilla; y agrupaciones vinculadas al Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: Ensamble de Guitarras “Los Taitas”, bajo la conducción de Carlos De La Iglesia y Orquesta Típica “El Desbande”, también a cargo de De La Iglesia, con un repertorio que recupera la tradición del tango orquestal.

    Durante las tres noches, actuará como anfitriona y protagonista la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, que celebra con este ciclo su compromiso con la formación artística comunitaria.

    Entradas y colaboración

    La entrada es libre con contribución voluntaria. Para quienes deseen colaborar, estará disponible el alias para transferencias: orquesta25. La capacidad del teatro es limitada, y las entradas restantes se entregarán en boletería media hora antes de cada función.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

    El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 6 de septiembre. Versión PDF
    Más de 2.000 fueron los jóvenes estudiantes que asistieron a la muestra en Pergamino.

    Expoeducativa Pergamino reunió a más de 2.000 jóvenes en su última edición

    En los supermercados, los productos de higiene personal, treparon más del 13% en agosto.

    Inflación en Pergamino: la canasta básica registró una suba del 0,81% en agosto

    Adolescente detenido en San Nicolás tras intentar agredir a policías y poseer un arma

    San Nicolás: detuvieron a un adolescente que poseía un arma réplica tras agredir a la policía

    San Pedro: COOPSER invierte 266 millones para modernizar su flota y mejorar servicios comunitarios

    San Pedro: COOPSER invierte $266 millones para modernizar su vehículos y mejorar servicios comunitarios