Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

Organizado por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy, este sábado dará inicio en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, un evento cultural que reúne a destacadas agrupaciones locales y a invitados especiales de la región. El ciclo se desarrollará durante tres jornadas: este sábado, el domingo y culminará el domingo 14 de septiembre.
La propuesta busca promover el encuentro, la diversidad musical y el trabajo colectivo de formaciones instrumentales de distintos géneros, edades y trayectorias. La entrada es a colaboración voluntaria, y lo recaudado será destinado a la compra de insumos e instrumentos para la orquesta organizadora.
El programa del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales
Este sábado a las 20:30, la apertura estará a cargo de tres propuestas bien diferenciadas: Orquesta “Retocando la Vida”, perteneciente a la Dirección de la Tercera Edad, bajo la dirección de Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillota; Dúo de Violas, integrado por Romina Deri y Clarisa Laitano, que se presentará por primera vez en público; Tamboreras “Mujeres que Suenan”, un vibrante ensamble de percusión por señas oriundo de la ciudad de Arrecifes, dirigido por Christian Rodríguez.
El domingo a 19:30, la segunda jornada ofrecerá un recorrido sonoro que va de las cuerdas clásicas al tango contemporáneo: Ensamble de Cuerdas “Clave de Dos”, dirigido por Aldana López; el Quinteto de Tango, debutante, integrado por Emanuel Miceli, Guillermina Tenorio, Joaquín Monteverde, Olivia Flageat y Benicio Rossi; y la Banda Municipal, con dirección de Ignacio Katz, habitual protagonista del calendario cultural local.
El domingo 14, 19:30, el cierre del ciclo contará con la participación de CheloSuzuki, ensamble dirigido por Analía Carchenilla; y agrupaciones vinculadas al Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: Ensamble de Guitarras “Los Taitas”, bajo la conducción de Carlos De La Iglesia y Orquesta Típica “El Desbande”, también a cargo de De La Iglesia, con un repertorio que recupera la tradición del tango orquestal.
Durante las tres noches, actuará como anfitriona y protagonista la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, que celebra con este ciclo su compromiso con la formación artística comunitaria.
Entradas y colaboración
La entrada es libre con contribución voluntaria. Para quienes deseen colaborar, estará disponible el alias para transferencias: orquesta25. La capacidad del teatro es limitada, y las entradas restantes se entregarán en boletería media hora antes de cada función.