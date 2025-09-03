Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

En una coproducción del Grupo de Teatro Fratacho y Hacemos Teatro , este viernes 5, se estrena Guayaquil, el encuentro , una obra del reconocido historiador, médico y dramaturgo Pacho O'Donnell , que revive uno de los episodios más enigmáticos y determinantes de la historia latinoamericana: la entrevista entre José de San Martín y Simón Bolívar , ocurrida en 1822 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil .

La función inaugural tendrá lugar en la sala de Habemus Theatrum (Jujuy 277), con la destacada actuación de Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua , bajo la dirección del experimentado Raúl Notta . La producción general está a cargo de Marcela López , y el registro fotográfico es de Laura Riera . Las reservas ya están disponibles vía WhatsApp al número 2477 451467.

Además, como anticipo especial, este jueves se realiza una función gratuita para estudiantes y docentes en la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez” (avenida Colón 635), en el marco de las actividades culturales y educativas impulsadas por esa institución. La entrada es libre hasta completar la capacidad del espacio.

Guayaquil, el encuentro se sumerge en los dilemas y tensiones de dos de las figuras más emblemáticas del proceso de emancipación de América del Sur . ¿Qué se dijeron realmente San Martín y Bolívar en esa reunión a puertas cerradas? ¿Qué estrategias, intereses y convicciones chocaron en ese diálogo crucial?

La pieza dramatiza este episodio con sensibilidad y profundidad, apelando tanto al rigor histórico como a la potencia del lenguaje escénico, para poner en escena no solo un debate político, sino también un encuentro humano entre dos hombres que cargaban sobre sus hombros el destino de un continente.

La obra plantea preguntas vigentes sobre el poder, los ideales, la renuncia y el legado.

Cultura y memoria

El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Promoción Cultural y se enmarca en las actividades conmemorativas por los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín, organizadas por la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, el Instituto Sanmartiniano de Pergamino y el Instituto Comercial Rancagua.

Esta propuesta teatral no solo invita a disfrutar de una obra de gran nivel artístico, sino también a reflexionar sobre nuestra historia común y los valores que forjaron la independencia latinoamericana.